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Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс

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Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс
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Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Според здравните и ветеринарни власти има риск от разпространение на инфекцията. Атраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни.

Д-р Тихомира Въцова, директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Ловеч: "При пашуване на животните забелязал промяна в общото здравословно състояние на това животно и е решил да заколи животното, след което е извикал за съдействие един негов познат. Лицата, които са контактни, са идентифицирани. При разговор с хората, които имат клинична изява, клинична форма, отричат да са консумирали такова месо. Собственикът отрича да го е подарявал, търгувал и разпространявал. Животните, които се отглеждат в този говедовъден обект, са с предназначение за месо. Там не се добива сурово краве мляко."

Автор: Валери Красимиров

#трима души #Плевен #антракс #стефаново

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