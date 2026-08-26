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Делян Койчев: Вярвах в обрата, трябваше ни само един гол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мартин Гошев
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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Треньорът на Амиго Северозапад похвали характера на своите футболисти след завръщането от 0:3 и посочи финландския Мед Макс като големия съперник в битката за продължаване напред

делян койчев вярвах обрата трябваше един гол
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Старши треньорът на Амиго Северозапад Делян Койчев не е губил вяра, че българският шампион може да се върне в двубоя срещу Клик Кишинев, въпреки изоставането с три гола. Родният представител стигна до 3:3 в първия си мач от предквалификациите на Шампионската лига по футзал, а в заключителните минути дори имаше възможности да осъществи пълен обрат.

"Разбира се, че вярвах. Всички футболисти и треньори трябва да вярват в отбора, който водят, трябва да вярват в обрата и в победата. Факт е, че ни трябваше един гол, който да ни даде импулс, за да можем да обърнем мача. Дори имахме две-три ситуации, в които можехме да вкараме и да победим“, заяви Койчев.

Наставникът остана изключително доволен от характера и себераздаването на своите футболисти.

"Много се радвам, че момчетата дадоха толкова сили и показаха такова себераздаване, за да можем да изравним мача. На терена всичко може да стане. Съперникът се оказа доста подготвен отбор с много добри футболисти“, продължи треньорът на българския шампион.

Койчев специално отличи Кристиан Обада, който създаде сериозни проблеми на защитата на Амиго.

"Техният най-силен играч Кристиан Обада играеше почти сам срещу всички. Не можехме да го спрем – наляво, надясно, много техничен и много бърз футболист“, призна специалистът.

Той допълни, че агресивното начало на Клик не е било изненада, но футболистите му са влезли колебливо в срещата.

"Очаквахме да започнат агресивно, защото знаехме, че са се подготвили много добре. Ние като че ли в началото бяхме леко стъписани. Имаше доста брак в подаванията и спиранията. След това се окопитихме, започнахме да играем равностойно и създадохме положения“, анализира Койчев.

Следващото изпитание пред Амиго Северозапад е Рейнджърс от Андора, който започна турнира с тежко поражение с 0:8 от финландския Мед Макс. Българският наставник е уверен във възможностите на своя отбор, но предупреди, че съперникът не трябва да бъде подценяван.

"Вече имаме по-добра представа за тях. Вижда се, че повечето им футболисти идват от големия футбол и не са типичните футзал играчи. Все пак са подготвени и се борят. Надявам се, че ще ги победим и няма да имаме проблеми с тях, но голямата битка ще бъде накрая с финландците“, завърши Делян Койчев.

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#СФК Амиго Северозапад #Делян Койчев

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