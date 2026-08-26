Амиго Северозапад сътвори страхотен обрат на старта в Шампионската лига по футзал

Българският шампион по футзал Амиго Северозапад показа характер и измъкна равенство 3:3 срещу Клик Кишинев в първия си двубой от предквалификациите на Шампионската лига, излъчен по БНТ 3. Срещата се проведе в "Арена Бургас“, а родният представител навакса изоставане от три попадения.

Молдовският шампион започна по-активно и създаде по-сериозните опасности през първата част. Клик откри резултата в средата на полувремето, а малко по-късно пропусна възможност да удвои от дузпа. Амиго също имаше своите шансове и нацели гредата, но секунди преди почивката гостите нанесоха втори удар за 0:2.

Ситуацията за българския първенец стана още по-тежка веднага след подновяването на играта. Клик стигна до трето попадение още в първата минута на второто полувреме и изглеждаше, че е направил решителна крачка към трите точки.

Амиго обаче отказа да се предаде. Капитанът Бахъров постави началото на завръщането, а малко след него Станимир Мичнев намали на 2:3. Двете попадения паднаха в рамките на само три минути и върнаха българския тим изцяло в срещата.

Пет минути преди края Калинин открадна топката и намери Мичнев, който реализира второто си попадение в мача и възстанови равенството – 3:3. В заключителните минути съставът на Делян Койчев дори получи възможности да завърши пълния обрат, но до четвърти гол не се стигна.

В другата среща от групата финландският шампион Мед Макс разгроми Рейнджърс от Андора с 8:0. Предквалификациите продължават в четвъртък, когато Клик среща Мед Макс от 16:30 часа, а Амиго Северозапад излиза срещу Рейнджърс от 19:30 часа. Можете да ги проследите на живо в програмата на БНТ 3!