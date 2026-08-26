Частичното бедствено положение около оръжейния завод край Белица ще продължи до 13 септември

Частичното бедствено положение около оръжейния завод "ЕМКО" ще продължи до 13 септември заради опасност от невзривени изделия. Продължава и разследването за причините за взрива в склада за боеприпаси в Белица. Само пред "По света и у нас" говори управителят на завода, който коментира възможно ли е пропуск в технологичните правили или сигурността на обекта да са довели до експлозията.

Опасността от нови взривове обхваща територия в радиус от 500 метра. Последният инцидент в „ЕМКО“ е поредният от серия такива през последните близо две десетилетия и отново постави въпроса за сигурността във военните предприятия. Според професора по химическо и биологично оръжие Михаил Харалампиев дори най-малкото отклонение от технологичните правила във военното производство може да има тежки последствия.

Проф. Михаил Харалампиев: „Това е свързано с поддържане на строга, постоянна температура и влажност на въздуха в тези помещения. С голяма вероятност аз считам, че имаме нарушение на тези основни правила. Едно такова предприятие има такива модерни инфрачервени камери, разположени подходящо около целия периметър. Ако го имат, те могат твърдо да кажат, че нямат външна намеса.“

Управителят на завода Славчо Димиев обаче е категоричен – пропуск в технологията на работа няма.

Славчо Димиев, управител на военен завод „ЕМКО“: „Към момента не е регистрирано нещо, което да бъде съмнение – по отношение охраната на склада, конструкцията на склада, техническото му състояние, заземителните му контури, мълниезащитата, видеонаблюдението, сигнално-охранителната техника, с която разполагаме."

Днес в българската отбранителна индустрия работят около 30 предприятия. Именно собствеността и конкуренцията в този стратегически сектор поставя като проблем проф. Харалампиев.

Проф. Михаил Харалампиев: „Ако приемем, че две или три или четири групи се занимават с такъв бизнес, по този начин можем да очакваме, че някой иска да наложи конкуренция. Защо не конкуренция отвън." Славчо Димиев, управител на военен завод „ЕМКО“: „Аз мисля, че е много несериозно да се говори за истинска конкуренция, защото тя между нас, колегите, не се усеща. Ние обратно, много често си помагаме. Конкуренция отвън? Едва ли. Значи, не е толкова мощна промишлеността на България, която се занимава с производство на продукти, свързани с отбраната.“

Ключовият въпрос сега е какво ще установи разследването, след като складът е напълно унищожен.

Проф. Михаил Харалампиев: „Може да намери различни проценти примерно от състава на стоманата – манган, никел, кобалат. На тази база, четейки резултатите на ЯМР може да се направи един средностатистически кръг, в който да търсим примерно с каква си вероятност, че е станало еди какво си.“ Славчо Димиев, управител на военен завод „ЕМКО“: „Винаги има някакви следи. Остатъците, които са от имуществото и сградната конструкция, би трябвало да бъдат достатъчни, за да се определят истинските причини.“

Цеховете и останалите складове не са засегнати от взрива, което според управата на завода дава възможност скоро производството да бъде възстановено, а служителите да се върнат на работа.