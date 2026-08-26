Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони хартиени книги?

Една от големите новини в света на технологиите от последните седмици - компаниите, разработващи изкуствен интелект сканират хиляди книги, за да обучават своите езикови модели. Редица книжарници в Европа и Северна Америка получават мистериозни поръчки с най-разнообразни книги и подозират, че те се използват именно за това.

Семейство Кени притежават книжарница в западноирландския град Голуей. Получават поръчка за няколко хиляди книги.

Сара Кени, собственик на книжарница: "Поръчката беше еклектична смесица от всичко - от история на Карибите до правилник за шофиране и Интернет за начинаещи."

Подозират, че целта е книгите да се използват за изкуствен интелект и подобни случаи има в поне още две европейски държави.

Томас Кени, собственик на книжарница:"Чухме за това от наши колеги от Швеция, които са получили подобна поръчка, но с книги на шведски. После стана ясно за такъв случай и в Германия с книги на немски. Подозираме, че има и други държави от Европейския съюз и наистина е много подозрително."

Компаниите търсят книги от преди 2022-ра година, преди да се роди изкуственият интелект. Унищожават всички физически копия и така избягват евентуални съдебни битки за авторски права. Любителите на книгите нарекоха практиката "Въплъщение на злото", а разследвания показват, че под ножа са не само бестселъри, но и редки и антикварни издания.

Майкъл Мадън, специалист по ИИ: "Разработчиците на изкуствен интелект получиха одобрениe от съд в Калифорния. Купуват едно копие на книга, сканират го и го унищожават физически и съдията постанови, че така няма авторски права и могат да обучават езиковите модели на изкуствения интелект. Много е трудно да спреш тези компании да се доберат до това, което търсят."

От дело срещу американската компания Антропик/Anthropic стана ясно, че тя е изкупила милиони книги, сканирала ги е, а оригиналите са били унищожени. В рамките само на половин година планът е бил да се унищожат 2 милиона книги. Операцията е носела името „Проект Панама". Треската за книги започва, след като интернет вече е пълен с текстове генерирани от изкуствен интелект и опасност моделите да се обучават от себе си.