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Два дни след бурята в София падналите листа все още не са почистени

Алекс Христов от Алекс Христов
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Два дни след силната градушка, която връхлетя София, улиците и парковете остават в листа.

Това затруднява преминаването по тротоарите. От общината заявиха, че почистването на листната маса продължава, но някои софиянци са готови да хванат метлата в тяхна помощ.

"Да, мета.
- Защо?
Защото ми е мръсно."

Петър Вълчовски: "Абсолютно нищо не е почистено, сега минавам от тук случайно, цялата улица е непочистена."

Катя Недкова: "Много шума имаше и ме пуснаха сама и не можах да мога да измета тук днес."

Николай Неделков, зам.-кмет по екология: "Екипите на "Аварийна помощ и превенция", на Инспектората и екипите към фирмите, които имат договор за почистване да могат да реагират най-бързо и да предприемат необходимите действия и листната маса от тротоарите да бъде изметена, за да не могат тези листа при следващ, дори и по-малък дъжд, да отидат върху решетките на шахтите. В момента се работи по отстраняването на тази листна маса какво в парковете, в централна част и в районите, които валежите бяха най-силни."

На този фон, Столичната община отново ще активира инициативата "МаГаТа Фест", която улеснява гражданите в разделното събиране и безплатното предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци от техните мазета, гаражи и тавани. Работи се и по промяна на наредбата за събиранете на този тип отпадъци, обясниха от "Московска 33".

#София #почистване на листа #буря

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