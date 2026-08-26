Два дни след бурята в София падналите листа все още не са почистени

Два дни след силната градушка, която връхлетя София, улиците и парковете остават в листа.

Това затруднява преминаването по тротоарите. От общината заявиха, че почистването на листната маса продължава, но някои софиянци са готови да хванат метлата в тяхна помощ.

"Да, мета.

- Защо?

Защото ми е мръсно." Петър Вълчовски: "Абсолютно нищо не е почистено, сега минавам от тук случайно, цялата улица е непочистена."

Катя Недкова: "Много шума имаше и ме пуснаха сама и не можах да мога да измета тук днес." Николай Неделков, зам.-кмет по екология: "Екипите на "Аварийна помощ и превенция", на Инспектората и екипите към фирмите, които имат договор за почистване да могат да реагират най-бързо и да предприемат необходимите действия и листната маса от тротоарите да бъде изметена, за да не могат тези листа при следващ, дори и по-малък дъжд, да отидат върху решетките на шахтите. В момента се работи по отстраняването на тази листна маса какво в парковете, в централна част и в районите, които валежите бяха най-силни."

На този фон, Столичната община отново ще активира инициативата "МаГаТа Фест", която улеснява гражданите в разделното събиране и безплатното предаване на едрогабаритни и опасни отпадъци от техните мазета, гаражи и тавани. Работи се и по промяна на наредбата за събиранете на този тип отпадъци, обясниха от "Московска 33".