БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
АЕЦ "Козлодуй" намали мощността на пети блок до...
Чете се за: 00:42 мин.
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето...
Чете се за: 00:45 мин.
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в...
Чете се за: 04:22 мин.
Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен...
Чете се за: 04:15 мин.
Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата...
Чете се за: 07:00 мин.
Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов
Чете се за: 01:05 мин.
Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
Депутатите се събират за първото си заседание след...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заловиха марихуана за 1 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Запази
заловиха марихуана млн евро бургаско трябвало прехвърлена подводен джет турция
Слушай новината

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа двама мъже, обвинени в държане на близо 100 килограма марихуана с цел разпространение.

Двамата са задържани при специализирана операция на ГДБОП в Несебър и землището на Царево.

По данни на разследващите двамата са действали при силна конспиративност. Използвали са автомобили, които не са били тяхна собственост, включително превозни средства, наемани от търговски дружества. Прикривали са и лицата си, за да не бъдат заснемани от камерите по пътната мрежа.

Наркотикът е бил разпределен в 99 полиетиленови плика. Почти цялото количество е открито в автомобил, с който се е придвижвал единият от обвиняемите. Колата е била спряна между Царево и Резово.

Малка част от марихуаната е открита при претърсване на търговски обект в курортния комплекс „Слънчев бряг“. Там е намерено и устройство за подводно гмуркане – подводен джет.

Според разследването марихуаната е трябвало да бъде пренесена контрабандно през морската граница с Турция. Планът бил наркотикът да бъде натоварен на малка лодка, завързана за водолаз, който да бъде теглен от подводния джет. Така марихуаната е трябвало да бъде пренесена по море от българска на турска територия.

Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас: “Малка лодка е била прикрепена към лицето, ползващо подводния дрон. Във въпросната лодка са били натоварени наркотичните вещества и водолазът, движейки се с подводния дрон, всъщност е придвижвал към турска територия лодката.”

Павел Колев: “Лицата са с множество криминални регистрации. Лицето от София има регистрации за разпространение, притежание на наркотични вещества, държане на оръжия, взривни вещества и боеприпаси, участие в ОПГ. Второто лице е от Несебър и има регистрации за отглеждане на наркотични вещества, държане, разпространение.”

По българските цени на съдопроизводството стойността на откритото количество наркотик е над 1 милион евро. В Турция стойността му би била около пет пъти по-висока – приблизително 5 милиона евро.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.

#подводен джет #Турция #Бургас #марихуана #прокуратура

Последвайте ни

ТОП 24

Проливни дъждове и в сряда
1
Проливни дъждове и в сряда
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
2
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
3
Издирват 7-годишно дете, изчезнало в морето край Созопол
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
4
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
5
Откриха тялото на 7-годишното дете, изчезнало в морето край Созопол
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията за Евро 2027
6
България пречупи Сърбия в петгеймова драма и оглави квалификацията...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Проливни дъждове и в сряда
3
Проливни дъждове и в сряда
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Почина световната звезда Доли Партън
6
Почина световната звезда Доли Партън

Още от: Криминално

Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев
Съдът наложи арест на инфлуенсъра Стоян Колев
Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски" Пътници опитаха да пренесат 64 пъти повече цигари в багажа си на летище "Васил Левски"
Чете се за: 02:45 мин.
Окръжният съд в Пловдив гледа мерките на тримата обвиняеми от „Кръв и чест“ Окръжният съд в Пловдив гледа мерките на тримата обвиняеми от „Кръв и чест“
Чете се за: 02:50 мин.
МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София МВР: Продължава работата по случая с откритата мощна техника за GPS заглушаване в София
13019
Чете се за: 01:27 мин.
Шест автомобила горяха в Пловдив през нощта Шест автомобила горяха в Пловдив през нощта
7541
Чете се за: 00:42 мин.
Заплашвали с пистолети по видеовръзка: Разкрита схема за измислени дългове Заплашвали с пистолети по видеовръзка: Разкрита схема за измислени дългове
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова
Зеленски: Украйна високо цени подкрепата и приятелството на...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката Светът скърби за Доли Партън – кралицата на кънтри музиката
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност Смъртоносни наводнения в Непал: Загинали са над 150 души, близо 400 туристи са в неизвестност
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Министърът на отбраната: Всички дронове, паднали или намерени на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Заради несъгласие с реформата на здравните инспекции: Доц. Ангел...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
С филма „Франческа и Джовани – любов и мафия“...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради изкуствения интелект - сканират и унищожават милиони...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ