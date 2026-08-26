Заловиха марихуана за 1 млн. евро в Бургаско, трябвало да бъде прехвърлена с подводен джет в Турция

Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 72 часа двама мъже, обвинени в държане на близо 100 килограма марихуана с цел разпространение.

Двамата са задържани при специализирана операция на ГДБОП в Несебър и землището на Царево.

По данни на разследващите двамата са действали при силна конспиративност. Използвали са автомобили, които не са били тяхна собственост, включително превозни средства, наемани от търговски дружества. Прикривали са и лицата си, за да не бъдат заснемани от камерите по пътната мрежа.

Наркотикът е бил разпределен в 99 полиетиленови плика. Почти цялото количество е открито в автомобил, с който се е придвижвал единият от обвиняемите. Колата е била спряна между Царево и Резово.

Малка част от марихуаната е открита при претърсване на търговски обект в курортния комплекс „Слънчев бряг“. Там е намерено и устройство за подводно гмуркане – подводен джет.

Според разследването марихуаната е трябвало да бъде пренесена контрабандно през морската граница с Турция. Планът бил наркотикът да бъде натоварен на малка лодка, завързана за водолаз, който да бъде теглен от подводния джет. Така марихуаната е трябвало да бъде пренесена по море от българска на турска територия.

Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас: “Малка лодка е била прикрепена към лицето, ползващо подводния дрон. Във въпросната лодка са били натоварени наркотичните вещества и водолазът, движейки се с подводния дрон, всъщност е придвижвал към турска територия лодката.” Павел Колев: “Лицата са с множество криминални регистрации. Лицето от София има регистрации за разпространение, притежание на наркотични вещества, държане на оръжия, взривни вещества и боеприпаси, участие в ОПГ. Второто лице е от Несебър и има регистрации за отглеждане на наркотични вещества, държане, разпространение.”

По българските цени на съдопроизводството стойността на откритото количество наркотик е над 1 милион евро. В Турция стойността му би била около пет пъти по-висока – приблизително 5 милиона евро.

Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за постоянен арест на двамата обвиняеми.