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Пешеходка е загинала при пътен инцидент с товарен автомобил във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА/Архив
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Жена загина на пешеходна пътека след удар от товарен автомобил във Варна. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Сигналът за тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. „Трети март“ в града е получен около 11.20 часа. Товарен автомобил, при извършване на ляв завой от булеварда към ул. „Константин Фружин“, е блъснал пресичаща на зелен светофар пешеходка.

Вследствие на инцидента жената е починала. Към момента все още не е установена самоличността ѝ.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

В средата на юли пешеходец загина при инцидент на пътя Варна – Бургас.

#загинал пешеходец #катастрофа #Варна #инцидент

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