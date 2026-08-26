Пешеходка е загинала при пътен инцидент с товарен автомобил във Варна

Жена загина на пешеходна пътека след удар от товарен автомобил във Варна. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Сигналът за тежкото пътнотранспортно произшествие на бул. „Трети март“ в града е получен около 11.20 часа. Товарен автомобил, при извършване на ляв завой от булеварда към ул. „Константин Фружин“, е блъснал пресичаща на зелен светофар пешеходка.

Вследствие на инцидента жената е починала. Към момента все още не е установена самоличността ѝ.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

В средата на юли пешеходец загина при инцидент на пътя Варна – Бургас.