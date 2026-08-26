Христо Янев: Имаме шанс да покажем от какво тесто сме замесени

Христо Янев подходи философски преди реванша срещу ОФИ Крит в плейофите на Лига Европа. „Армейците“ приемат гърците утре (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а техният старши треньор обяви, че се подготвят за сериозно предизвикателство, след като отстъпиха в първия мач с 0:3 в квалификациите.

"Вярвам в тези момчета. Имаме сили да направим добър мач и ако имаме късмет, да отстраним този отбор. Имаме достатъчно футболисти, които могат да заменят отсъстващите. Надявам се всички останали да бъдат здрави и да направим това, което имаме като идея за мача“, започна той.

„Готови сме да променим това, което трябва. Няма какво да се заблуждаваме - 0:3 е лош резултат, но е и възможност за отбора. Вярваме в силите ни и сме готови да излезем, да покажем добра игра. В първия мач имахме достатъчно ситуации и трябваше да вкараме гол, но във футбола това не се брои. Трябва да използваме шансовете ни, да бъдем по-концентрирани и по-точни в завършващия удар“, добави наставникът.

"Не трябва един резултат да променя нашата нагласа за работа и самочувствието ни. Това са неща, които са част от играта. Не сме първият отбор в света, който е загубил с 0:3, няма да бъдем и последният. Това обаче е шанс за нас да покажем от какво тесто сме замесени“, сподели още треньорът.

Треньорът се върна към мачовете с Макаби Тел Авив, който „червените“ отстраниха в предишния кръг на Лига Европа.

„Видяхме, че Макаби дойдоха и показаха самочувствие. Затрудниха ни максимално и трябва да се научим на това - след загубите да вадим добрите неща. Да не се предаваме, да запазим добрата енергия и да направим всичко по силите ни да преодолеем съперника. Всичко е възможно, просто трябва да разберем, че не всичко е на всяка цена. Аз вярвам в онова, което мисля. Всеки има различен подход преди важен мач и ще направим това, което смятаме за правилно.“

Попитан дали спортният директор Валентин Илиев помага със стратегията за мачовете и тактическите указания, бившият футболист отговори така:

"Имате предвид дали е вярно, защото го знаете като информация, или просто се чудите дали е така? Ние сме екип, всички заедно. Вальо Илиев има ли футболен опит? Да. Ако аз не разговарям с моя екип за отбора, значи не правя достатъчно за този отбор. Използвам всяка възможност, за да бъдем по-добри.“