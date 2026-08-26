Водолази, катери и дрон издирват 7-годишното момче край Созопол

7-годишно момче е изчезнало в морето край Созопол. От вчера полиция, водолази и спасители издирват детето. Към този час все още няма следа от него.

Инцидентът е станал около 19.00 часа вчера на плаж „Хармани“ в Созопол. Детето е влязло в морето заедно с баща си и още две деца.

По информация от място, докато бащата се опитвал да сложи плувни очила на едно от децата, 7-годишният му син изчезнал във водата.

Сигналът е подаден незабавно, а на място първи са пристигнали спасителите от плажа, въпреки че инцидентът е станал след края на работното им време. Те живеят в близост и са успели да се отзоват бързо.

Започнала е акция по издирването на детето, в която се е включила и полицията, но без резултат.

Днес издирвателните действия са подновени. В акцията участват два катера на „Гранична полиция“, дрон и водолази от пожарната в Бургас.

Издирването продължава в бурното море, каквото е било и вчера по време на инцидента.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.



