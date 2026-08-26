Сериозен спад на река Дунав бе отчетен при Свищов

Нивото на река Дунав спадна със 7 см при Свищов в рамките на денонощие. Там измерванията показват 75 см под условната нула, като рекордьор в това отношение остава Русе с -124.

Именно в района на Свищов се намират някои от участъците на реката, където е най-затруднено преминаването на плавателни съдове. Край Лом понижението е с 3 см, съобщават от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“.

Ситуацията обаче е динамична за пореден ден, тъй като при Ново село има повишение с 4 см, при Никопол и Видин – с по 1, а на водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово е отчетен застой. През последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения в газенето на корабите за българския участък на реката.