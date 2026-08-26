Рубио: Без нови удари по Иран - засега

Засега не се очакват нови американски удари срещу Иран. Това е заявил държавният секретар Марко Рубио, цитиран от изданието „Аксиос“.

Той е говорил пред свои колеги от съюзническите държави. Дипломатът е подчертал, че Вашингтон се фокусира върху затягането на икономическите санкции срещу Техеран. Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви „икономическа война“ на Иран. От Техеран бяха категорични, че ще устоят на новите американски санкции, които целят да „задушат“ страната икономически, и се заканиха да отговорят със сила. Междувременно Вашингтон обяви, че са разчистени всички мини по морския път, използван за износ на нефт с танкери от Персийския залив, и всеки опит на Техеран да минира отново Ормузкия проток ще бъде осуетен.