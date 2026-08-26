Пауза в издаването на американски визи: Целта е борба с незаконната миграция

Интервютата за получаване на имигрантски визи за Съединените щати са поставени на пауза. Мярката, обявена от Държавния департамент, засяга целия свят.



Целта е да се затегне контролът и да се ограничи достъпът на хора, които потенциално биха могли да се възползват от социални помощи и облаги в Съединените щати. От началото на тази година във всички посолства и консулства на страната по света са започнали обучения, за да могат служителите "всеобхватно и последователно" да оценяват желаещите да получат визи.

Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Само преди дни администрацията на Доналд Тръмп обяви, че се готви да отмени туристическите и бизнес визите на около 200 хиляди чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната.



