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Пауза в издаването на американски визи: Целта е борба с незаконната миграция

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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По света
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отпадат визите сащ румънските граждани
Снимка: илюстративна
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Интервютата за получаване на имигрантски визи за Съединените щати са поставени на пауза. Мярката, обявена от Държавния департамент, засяга целия свят.

Целта е да се затегне контролът и да се ограничи достъпът на хора, които потенциално биха могли да се възползват от социални помощи и облаги в Съединените щати. От началото на тази година във всички посолства и консулства на страната по света са започнали обучения, за да могат служителите "всеобхватно и последователно" да оценяват желаещите да получат визи.

Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Само преди дни администрацията на Доналд Тръмп обяви, че се готви да отмени туристическите и бизнес визите на около 200 хиляди чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната.

#САЩ #визи #мигранти

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