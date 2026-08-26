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Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата по ПВУ

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атанас пеканов целта усвоим средствата пву
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България е получила около 70% от средствата по Плана за възстановяване, като целта е да бъдат усвоени над 95% от средствата. Това заяви в "Денят започва" вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Той посочи, че през последните месеци, включително през август, е работено активно по изпълнението на заложените задачи.

Пеканов припомни, че за последните пет години по Плана е била свършена значителна работа, но е имало и забавяния.

„В момента сме на около 70% и аз съм уверен, че ще получим над 95, надявам се и по-близо до 100% от всички средства. Защото в последните месеци, включително и през лятото и през август, се работеше всеки един ден, за да се свършат всички задачи, някои от тях дълги години неглижирани.“

Като добър пример за средствата по ПВУ, Пеканов посочи, пристигналите вчера нови влакове.

„Вчера посрещнахме 12 нови влака, възтановяваме пътническия превоз в България на високо ниво, с модерни, удобни влакове. С тези влакове едно време като студент и ученик съм ходил до баба ми в Пловдив. 42 градуса беше през август, с новите влакове няма да е така. Човек, ще може да се вози удобно.“

#вицепремиерът Атанас Пеканов

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