Атанас Пеканов: Целта е да усвоим над 95% от средствата по ПВУ

България е получила около 70% от средствата по Плана за възстановяване, като целта е да бъдат усвоени над 95% от средствата. Това заяви в "Денят започва" вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

Той посочи, че през последните месеци, включително през август, е работено активно по изпълнението на заложените задачи.

Пеканов припомни, че за последните пет години по Плана е била свършена значителна работа, но е имало и забавяния.

„В момента сме на около 70% и аз съм уверен, че ще получим над 95, надявам се и по-близо до 100% от всички средства. Защото в последните месеци, включително и през лятото и през август, се работеше всеки един ден, за да се свършат всички задачи, някои от тях дълги години неглижирани.“

Като добър пример за средствата по ПВУ, Пеканов посочи, пристигналите вчера нови влакове.