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Струмяни след пороя: 30 наводнени къщи, започна описването на щетите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Чете се за: 05:25 мин.
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Струмяни остава в бедствено положение до 31 август след поройните дъждове, които нанесоха сериозни щети по домовете и инфраструктурата. Около 30 къщи са наводнени, а десетки хора са засегнати. Електрозахранването в повечето населени места е възстановено, но остава проблемът с питейната вода. Днес продължават разчистването и огледите на щетите.

Втора безсънна нощ прекараха част от жителите на Струмяни след пороя в понеделник вечерта. Двете реки са излезли от коритата си, като са наводнени десетки домове и са нанесени сериозни поражения по инфраструктурата. Седем души са били евакуирани.

Една от пострадалите е Катя Мицева, чиято къща се намира близо до коритото на река Шашка. Тя разказа, че водата е дошла внезапно и е била придружена от силен шум.

„Много първо започна с дъжд. Много силен бурен дъжд. Около час и половина някъде. И след това накрая се чува някакъв силен шум. Все едно, че влак минаваше. И докато излязох навън, просто видях само една вълна, където се изкачва над дърветата. То точно така беше зад стената на комшиите на къщата. И комшиите ми звъннаха, че трябвало да излизаме. И докато се оправиме, започнаха да звънят, че и жици се късат. Да излизаме от друго място, не от главния вход. И излязохме.“

По думите ѝ гледката след пороя е била изключително тежка, а доброволци вече са помогнали за разчистването на част от дома ѝ.

„Страшна беше картината. Просто не мога да я опиша. Това трябва да го видиш това нещо.“
Митцева благодари на доброволците, които са се включили в разчистването на къщата ѝ.

Кметът на Струмяни Емил Илиев обясни, че електрозахранването почти навсякъде е възстановено, но няколко къщи все още са без ток заради паднали стълбове и скъсани проводници.

„Само на няколко къщи на територията на общинския център няма подаване на електрическа енергия. Причина е, че виждате, че стълбовете са свалени, жиците са скъсани. Като цяло е възстановено електричеството в съседните населени места около общинския център. Единственият проблем за момента остава липсата на питейна вода, след възстановяване на скъсания довеждащ водопровод. Вчерашния ден сме организирали тежка техника до водозбора, откъдето взимаме вода съвместно с община Сандански. И се надяваме след възстановяване на довеждащия водопровод да бъде възстановено и водоподаването на жителите.“

До възстановяването на водоснабдяването хората получават минерална вода и вода с водоноски.По думите му се очаква до края на деня да бъде възстановено водоподаването.

Около 30 са наводнените домове в общината. Предстои комисии да извършат подробен опис на щетите по имуществото, след което ще бъде определено каква помощ може да бъде предоставена.

„ След като направим нужните огледи и инвентаризация, ще можем да кажем в каква посока ще отидеме за подпомагане, дали е възможно да подпомагаме всички и в какъв размер.“

Пожарната също продължава работа на терен. Началникът на пожарната служба в Сандански инспектор Иван Цветанов посочи, че екипите са участвали в отводняването и разчистването.

„ В рамките на вчерашния ден колегите се включиха в отводняване на помещения в къщите, съответно на участъци от улиците и помагахме на тежката техника, която е ангажирана, за почистване на речното корито. Освен това бяха освободени и пътни превозни средства. Днес предстои най-вече работа по възстановяване на проводимостта на речното корито. Колегите ще бъдат ангажирани предимно там.“


По думите на кмета повечето пътища вече са проходими, но пораженията по железопътната линия остават сериозни и възстановяването на движението ще отнеме повече време.

„Единствено остана поражението върху жп линията, София-Кулата, но проблемът тук ще бъде много по-дълъг и мисля, че НКЖИ вече взеха нужните мерки, за да се възстанови и ползването на жп транспорта.“

Кметът коментира и причините за мащаба на наводнението, като посочи проливния дъжд и последиците от пожара в района през миналата година. Според него е необходимо възстановяване на растителността по склоновете, за да се намали рискът от бъдещи наводнения.

Снимки: Антония Сукалинска

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска.

#Струмяни #щети #наводнение

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