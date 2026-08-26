Проливни дъждове и в сряда

С умерен и силен вятър от запад-северозапад ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София - около 30°. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна.

На много места от запад на изток ще има валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явления в планинските райони.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-югоизток, но до края на деня и там ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат от 27° до 29°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините облачността ще е променлива, често значителна и в следобедните часове ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В Стара планина и Рило-Родопската област валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. Има условия и за градушки. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад.Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 17°.

В четвъртък ще преобладава слънчево време с максимални температури от 30° до 35°. Ще има и райони с валежи и гръмотевици, главно в североизточните части от страната.

В петък температурите слабо ще се понижат, по-съществено максималните. Ще преобладава слънчево време с валежи и гръмотевици в Централна България.

В събота ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне.

В неделя над Централна и Източна България ще се задържи предимно слънчево, но в Западна на места там ще превали и прегърми. Дневните температурите ще се повишат още и максималните в повечето места ще бъдат между 31° и 36°, по Черноморието – от 28° до 30°.