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Интензивни валежи, гръмотевични бури и локални градушки

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В близките три дни предстои относително и временно захлаждане. Ще има и още много валежи, на места интензивни, с гръмотевични бури и локални градушки.

Така изглежда разпределението на валежите през изминалото денонощие, за щетите от които в най-засегнатите райони ви разказахме в новините. От измерените в станциите на НИМХ, 166 на брой, количества, най-големи са в Сърница - 31 и в Чепеларе - 26 литра на кв. метър, но в областите в най-тъмно синьо на картата валежите са над 50 литра на кв. метър. Имаше и мощна гръмотевична дейност - на картата се виждат достигналите земната повърхност мълнии, както и локални градушки.

Условия за градушки, проливни валежи и гръмотевични бури ще има и през следващото денонощие - през нощта главно в Северозападна България, а утре - на много места в страната, с най-голяма вероятност за значителни количества в областите с код жълто.

С временно силен северозападен вятър ще нахлува по-хладен въздух и температури в сряда ще се понижат, по-съществено в северните части от страната, където максималните ще бъдат около 29°. В южните райони се очакват стойности до около 34°.

Ветровито. На морския бряг по Черноморието температурите ще останат почти без промяна - от 27° до 29°. И там ще бъде ветровито, но предимно слънчево и почти без валежи. Вълнението на морето ще остане 3 бала, с височина на вълните до около метър.

По-добри условия за туризъм в планините ще има утре през първата половина на деня. След обяд и там се очакват временно интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки.

Валежи ще има утре и на Балканите, по-интензивни в северните, а в следобедните часове - и в централните части от полуострова. В южната половина ще бъде слънчево и горещо. Предимно слънчево и много горещо ще бъде и на Апенините. Безоблачно ще бъде и в Източна Испания, но в останалата част от Пиренеите, както и във Франция се очакват интензивни валежи. Дъжд ще вали и на Британските острови.

У нас райони с валежи ще има и в четвъртък, главно в Североизточна, и в петък - с по-голяма вероятност в централните части от страната. През почивните дни обаче ще бъде предимно слънчево, а температурите ще се повишават, по-съществено в неделя, когато не са изключени изолирани следобедни превалявания, главно в Западна България.

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