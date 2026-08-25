Щетите след градушката в София: Застрахователите удължиха срока за подаване на искове

Шофьори масово завеждат щети след вчерашната градушка над София. Вдлъбнати ламарини са най-честата щета, а застрахователи удължават сроковете за подаване на искове за обезщетения след бурята.

Градушката над София оставя следи по служебната кола на Андрей Цанков. За късмет - той е застрахователен брокер и не се колебае какво да направи.

Андрей Цанков, застрахователен брокер: "Предният капак и таванът са леко подбити от вчерашната градушка. Степен 1. Тук в квартал "Лозенец" по 50% от колите, които не са били под дървета, има щети.

Увеличените искове за завеждане на щети са очаквани за застрахователите и брокерите.

Велин Николов, застрахователен брокер: "По информация на колегите от ликвидационните центрове има доста коли, за които шофьори завеждат претенции. Голяма част от застрахователите обявиха увеличаване на срока за завеждане на претенции в рамките на 1 месец. Всички шофьори, които имат застраховка „Автокаско“ и този риск е покрит, ще бъдат обезщетени от застрахователите. Това е доказано във времето."

Нина Колчакова, ген. секретар на Асоциацията на българските застрахователи: "Обикновено се практикува между 3 и 7 дни да се уведоми застрахователят, но това е при обичайна ситуация. При природно бедствие почти всички застрахователни дружества удължават този срок."

Вчерашната градушка върна спомена за 2014 година, когато късове с размер на яйце нанесоха огромни щети.

"Аз помня една още по-стара - тогава едва смогваха застрахователите. 2014-а също. Но аз не никога не съм страдал от градушки. Откакто се помня, всичките ми коли само с каско и винаги съм печелил от това."

Андрей Цанков, застрахователен брокер: "Преживяваме 4-та-5-а градушка. Имаше една 2007 г., 2014 г., 2016 г. и тази сега, четвърта градушка. Но тази не е от силните, беше средна сила."

Има сигнали и за засегнати имоти и домашно имущество от вчерашната стихия - експертите напомнят, че българинът продължава да сключва по-често автокаско, отколкото да застрахова дома си.