Откриха трети дрон и експлозиви в района на летище "Лайпциг" след осуетеното нападение там от 4 август. Германия ще накара извършителите на хибридни атаки да си платят, заяви канцлерът Фридрих Мерц и обеща скоро да обяви кой е отговорен за инцидента.

Безпилотният апарат е открит на 14 август, западно от летището. Следствените органи са намерили и около 50 грама вещество, за което се предполага, че е мощният военен експлозив хексоген, твърдят германски медии. Летище Лайпциг-Хале е граждански и военен логистичен център, използван от НАТО и украинските Авиолинии "Антонов" за военни доставки.