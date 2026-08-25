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Трети дрон и експлозиви в района на летище "Лайпциг"

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Извършителите а хубридни атаки ще си платят, каза Мерц

трети дрон експлозиви района летище лайпциг
Снимка: БТА
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Откриха трети дрон и експлозиви в района на летище "Лайпциг" след осуетеното нападение там от 4 август. Германия ще накара извършителите на хибридни атаки да си платят, заяви канцлерът Фридрих Мерц и обеща скоро да обяви кой е отговорен за инцидента.

Безпилотният апарат е открит на 14 август, западно от летището. Следствените органи са намерили и около 50 грама вещество, за което се предполага, че е мощният военен експлозив хексоген, твърдят германски медии. Летище Лайпциг-Хале е граждански и военен логистичен център, използван от НАТО и украинските Авиолинии "Антонов" за военни доставки.

#летище в Лайпциг #дрон

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