Илиян Филипов: Не е коректно към феновете да преместим мача с Левски

Илиян Филипов посочи мотивите, поради които от Ботев Пловдив не уважиха исканията на Левски за преместването на мача от седмия кръг в Първа лига между двата отбора от събота в неделя този уикенд. Собственикът на „жълто-черните“ смята, че това не е коректно към феновете им, които вече са си закупили билети за срещата, а и вече е твърде късно за нейното отлагане. Припомняме, че тимът от „Герена“ поиска мачът да бъде отложен по-рано през деня, но „канарчетата“ излязоха с позиция за отказ това да се случи.

Пред БНТ Филипов не пропусна да пожелае успех на „сините“ да се класират за същинската фаза на Шампионската лига.

„Не може четири дни преди срещата да получим писмо от БФС, в което да ни питат дали може да се отложи мачът. Ние от миналата седмица продаваме билети. Вече има доста наши фенове, които са си закупили такива и са направили своята програма за уикенда. Не е коректно най-малкото към тях. Все пак футболът е за феновете. Искам да подчертая, че Левски играе в сряда своя последен европейски мач за този месец. Следващият е ще бъде евентуално 15-17 септември, като пожелавам от сърце на отбора да се класира за Шампионска лига“, започна той.

Бизнесменът вярва, че от Българския футболен съюз трябва да бъде увеличен броят на мачовете, които клубовете могат да отлагат, ако продължават напред в евротурнирите.

„Тези отбори представят българските клубове в европейски мащаб и категорично, когато има възможност тези мачове да бъдат отлагани, мисля, че трябва да се отлагат. Все пак приоритет е представянето на българските отбори в Европа“, заяви Филипов.

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