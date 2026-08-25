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Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Галена Паскова
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8 души, сред които и деца, са евакуирани, след като водата в домовете им надхвърлила 1 метър

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Нормализира се ситуацията в Пещера и Батак след поройните дъждове вчера, които наводниха къщи и отнесоха улици. Продължава обаче издирването на изчезналия 58-годишен мъж от квартал „Луковица“, отнесен от придошлите води на Стара река. Пътят между Пещера и Батак остава затворен.

Под тонове кал осъмна улица в квартал „Луковица“, след като Стара река излезе от коритото си. На фона на наводнени къщи екипите подновиха издирването на изчезналия 58-годишен мъж, завлечен от приливна вълна, докато се опитва да спаси семейството си. Пред екипа ни близнакът му се моли да е оцелял.

Красимир, брат на изчезналия: „Аз като видях реката, че отиде на кино.

- Опитал се е да спаси жената и детето?

- По едно време, като дошла, ги бутнал, отзад нямаше река, поскриха се и той, като излезе вънка, и го грабна...“

8 души, сред които и деца, са евакуирани, след като водата в домовете им надхвърлила 1 метър. Семейството на Донка се спасило с няколкомесечно бебе на ръце през покрива на съседна постройка.

Донка: „Като тръгна водата, почна да избива навсякъде... и бебето го изкарахме през прозореца.“

Гълъбина Карамитрева, зам.-кмет на Пещера: „Тази нощ хората не бяха допуснати до къщите. Изключен е токът и са настанени при роднини.“

В Батак стихията продължила по-дълго. Асфалтът от 300-метрова улица се е слякъл върху главния път.

Илияна Тинова, жител на Батак: „То дървета, то всичко дойде, направо беше страшно. Аз направо толкова години съм в Батак, не е имало такова нещо.“

Георги Харизанов, кмет на община Батак: „Имаме 3 улици, изцяло отнесени от наводненията, къщи между 16 и 20 с наводнения в избените помещения и приземни етажи и на много места подпорни стени и пътна инфраструктура отнесени.“

Водата е влязла и в основите на къщата на Илия Кормушев.

Илия Кормушев, жител на Батак: „При силния дъжд шахтата горе в дерето се запуши, всичко преля и почна да върви надолу по улицата, в продължение на три часа и половина, четири, всичко отиде надолу, ей го какво стана.“

Две комисии описват щетите върху инфраструктурата в града и по домовете на хората.

Илия Коларов, инспектор „Гражданска защита“, община Батак: „Днес цялата тука територия на града и продължаваме Нова махала, Фотиново, където има необходимост, ние ще го документираме."

Очаква се утре тежка техника да се включи в разчистването в Батак и Пещера.






#Батак #порои #дъждове #пещера #наводнение

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