Професия ръководител на полети: Как се управлява натовареният въздушен трафик?

В последните години въздушният трафик на страната ни непосредствено се увеличава. За миналата година обслужваните полети са 1 милион и 200 хиляди, като рекордът е 4 хиляди и 100 на ден. А това налага държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ да търси още ръководители на полети. Какви са изискванията за кандидатите и какво представлява професията, отговорностите и предизвикателствата?

Стотици хиляди полети всяка година, интензивен трафик, за който отговарят те – ръководителите на полети. Мисията им е да осигурят безопасността в небето.

Борис Цветанов вече 12 години отговаря за прелитащия трафик над България.

Борис Цветанов, ръководител полети: "Нашата основна задача е да осигурим безопасното и ефективно движение на самолетите във въздушното пространство на Република България. Освен безопасността, много е важно самолетите да преминават по възможно най-бързия начин през въздушното ни пространство без забавяния. Единствените забавяния, които могат да се случат, са причинени от лошо време, други ограничения като военни зони. Може да отговаряме за до 20 самолета едновременно, които ги гледаме на екрана. Те са изобразени като точки. Най-важното е да следим дали тези самолети потенциално биха имали някакъв конфликт във времето и ако има такъв, съответно търсим решения да го разрешим."

Работата изисква висока концентрация и бързи решения. Не липсват и стресовите ситуации, когато навременната реакция е ключова.

Борис Цветанов, ръководител полети: "Аз съм имал няколко стресови ситуации, доста са свързани с болен пътник. Когато има такава ситуация, трябва максимално бързо да осигуриш кацането на самолета до най-близкото летище. Може би най-стресовата ситуация, която съм имал, е разхерметизация на самолета. При такава ситуация той снижава от голяма височина – обикновено летят на 11 км. За много кратко време трябва да слезе до по-ниска височина и то понякога даже тръгва това снижение без да предупреди. Ситуацията е стресова не само за нас, а и за екипажа. Тогава екипажът заяви, че трябва по най-бързия начин да снижи до височина около 2 км, искаше да каца по най-бързия начин на летището в София и ние трябваше да разчистим трафика, който е под него, и да предупредим летищните власти, че идва такъв самолет. Най-общо казано, осигурява му се пълен приоритет на този самолет по най-бързия начин да бъде обслужен, за да може ситуацията да се развие благоприятно."

В такива ситуации хладнокръвието е водещо.

Борис Цветанов, ръководител полети: "Ако не си хладнокръвен в такава ситуация, може би решенията, които ще вземеш, няма да са най-правилните, а в случая решенията трябва да са правилни, бързи. За мен концентрацията е най-важното и екипната работа."

Дългосрочната тенденция за увеличаване на въздушния трафик през годините налага и наемането на още ръководители на полети.

Петър Данаилов, зам.-ген. директор по оперативната дейност, РВД: "Основно увеличаването на броя обслужени самолети налага наемането на допълнителни ръководители на полети. Отделно от това трябва да отчетем и повишаването на комплексността във въздушното пространство на България поради редица фактори и може би най-главният, от които е близостта на летище Истанбул – най-голямото летище в Европа към момента. Това добавя допълнителна комплексност в нашето въздушно пространство и налага допълнителни ръководители на полети."

А изискванията към кандидатите за поста са да имат висше образование, отлично ниво на владеене на английски език и да са под 30-годишна възраст. Да са смели и готови за предизвикателства.

Петър Данаилов, зам.-ген. директор по оперативната дейност, РВД: "Професията предлага на един млад човек отлични възможности за развитие. Става дума за утвърдена професия в европейски план, отлични възможности за развитие в кариерен план, предизвикателства и една огромна удовлетвореност. Имаме възможност да осигурим широк набор от социални придобивки. Да, заплатата е един компонент, но в никакъв случай не следва да смятаме, че това е основното."

Винсент Несторов е от младите кадри, който преминава двугодишно обучение. Завършил е бизнес администрация, но вижда кариерното си развитие в държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“.

Винсент Несторов: Привлече ме с това, че е динамична позиция, иска се да си адаптивен, да си готов за различни ситуации. Най-голямото предизвикателство е винаги да си нащрек, да взимаш правилните и навременни решения и да си спокоен, за да си с бистър ум и да взимаш правилни решения. Борис Цветанов, ръководител полети: "Обучаваме над 30 души към момента и искам да ги науча да взимат бързи и точни решения. Натоварването е високо, но удовлетворението след работа е голямо и компенсира всичко." Винсент Несторов: "Когато даваме някаква инструкция, трябва да проследим дали се изпълнява, защото пилотите и те са хора и те могат да сбъркат. Работим в екип с тях."

И така, вперили поглед в небето, ръководителите на полети осигуряват сигурност и пазят живота на милионите пътуващи.