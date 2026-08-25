Слънчево, на места с валежи и гръмотевични бури в следобедните часове

В следобедните часове ще бъде предимно слънчево, но над Западна България отново ще има райони с проливни валежи, гръмотевични бури и условия за градушки.

Максималните температури ще бъдат- между 31 и 36°, в София - около 32°, по Черноморието от 28 до 30°.



Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-югоизток.

През нощта на места над Северозападна България ще има интензивни валежи и гръмотевици, а над южните и източните райони ще бъде ясно. Ще духа до умерен, източен вятър.

Утре вятърът в цялата страна ще бъде от северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува хладен въздух.

Максималните температури ще са между 29° и 34°, в София - около 30°, на морския бряг от 27° до 29°.

На много места се очаква да има интензивни валежи придружени с гръмотевици и условия за градушки, значителни в северозападните и планинските райони.

В планините облачността ще е променлива. След обяд ще има временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки, значителни по количество, в Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад и с него температурите слабо ще се понижат.

В четвъртък, райони с валежи ще има над североизточната част от страната, а в петък главно в Централна България. Температурите слабо ще се повишат и в петък максималните ще бъдат между 27° и 32°.

В събота ще бъде предимно слънчево, а температурите отново ще тръгнат нагоре.

В неделя над Централна и Източна България ще преобладава слънчево време. Над Западна ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегъмри. Дневните температурите ще се повишат още.