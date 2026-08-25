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След стихията: Пещера и Батак се възстановяват, издирването на 58-годишния мъж продължава

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Остава затворен пътят между Пещера и Батак

Снимка: БТА
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Ситуацията в Пещера и Батак след поройните дъждове вече се нормализира. Продължава обаче издирването на 58-годишния мъж от пещерския квартал "Луковица", който беше отнесен от придошлите води на Стара река. Разразилата се силна буря снощи наводни няколко къщи в крайречния квартал“Луковица“, както и в баташкото село Нова махала. Остава затворен пътят между Пещера и Батак, заради паднали камъни, дървета и компрометирани участъци.

Тонове кал, довлечени от придошлите води на Стара река, преминаха през квартал "Луковица" в Пещера. След безсънна нощ, спасителните екипи подновиха издирването на 58-годишния мъж, който изчезна докато се опитва да прибере на сигурно място жена си и детето си от приливната вълната, заляла улицата. Днес близнакът му се моли да е оцелял.

Красимир, брат на изчезналия: "Имам надежда за брат ми... не знам. Аз като видях реката, че отиде на кино. ...по едно време като дошла ги бутнал, отзад нямаше река, поскриха се и той като излезна вънка и го граби."

8 души, сред които и деца, са евакуирани след като реката придошла с повече от 1 метър и наводнила близките къщи. Семейството на Донка се спасило с няколкомесечно бебе на ръце през покрива на съседна постройка.

Донка: "Като тръгна водата почна да избива навсякъде, към всяка къща, то вместо да вали надолу, водата влизала вътре, всичко мокро, бутано, разхвърляно и бебето го изкарахме през прозореца."

Гълъбина Карамитрева, зам.кмет Пещера: "Тази нощ хората не бяха допуснати до къщите. Изключен е токът, и са настанени при роднини."

Пътят Пещера-Батак остава затворен, докато аварийни екипи направят оценка на трасето. Колите ще минават през обходен маршрут - през курорта "Св. Константин" или през дефилето на Варвара. Сериозни са пораженията и в баташкото село Нова махала.

Борислав Богословов, Областен управител: "Има 16 къщи там наводнени, 2 улици, асфалтът е напълно отнесен от тях, друг и улици са наводнени, продължава почистването, следим обстановката."

Разчистването започна от сутринта. Очаква се да се включи тежка техника, а междуведомствена комисия описва щетите.

#Батак #порои #бедствено положение #пещера

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