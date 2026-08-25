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Операция "Икономически парий" - Иран е готов да отговори на американските санкции срещу страната

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Операция "Икономически парий" - Иран е готов да отговори на американските санкции срещу страната
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Иран заяви, че ще устои на новите американски санкции, които целят да "задушат" страната икономически и се закани да отговори със сила. След почти 6-месеца война, от Ислямската република заявиха, че имат план за справяне с мерките обявени от американския финансов министър Скот Бесент късно снощи, както и уверението, че никой от основните им партньори Русия и Китай няма да се поддаде на американските заплахи.

Операция "Икономически парий" цели да прекъсне източниците на приходи за могъщата Революционна гвардия и така да принуди Иран да отвори Ормузкия проток. Засега Съединените щати се въздържат от наказателни мерки срещу страните, които търгуват с Иран, но са се свързали с тях и са ги предупредили да прекъснат отношенията си.

Скот Бесент, финансов министър на Съединените щати: "Всяка държава разполага с определен срок за прекратяване на дейностите, които сме идентифицирали. Нека бъда ясен – всяка организация, която улеснява прането на ирански пари, ще бъде изключена от системата на американския долар. Часовникът току-що започна да тиктака."

Американският финансов министър не обяви кои държави ще бъдат на прицел и кога мерките ще влязат в сила.

Скот Бесент, финансов министър на Съединените щати: "Ние знаем кои са те и те знаят кои са."

В обявения списък със санкции срещу 60 физически и юридически лица и кораби няма нито една китайска финансова институция, заподозряна в улесняване на търговията с ирански петрол. Техеран обяви, че Русия и Китай вече са отказали да се съобразят с новите санкции.

Сейед Али Маданизаде, министър на икономиката на Иран: "Правителството има двегодишен план и е напълно подготвено – и винаги е било подготвено – за това развитие на нещата."

Още преди обявяването на мерките Иран се закани да отвърне с военни средства и да затегне още блокадата си на износа на петрол от Персийския залив. Вчера трафикът през протока удари тримесечно дъно. От там са преминали само два танкера. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет не отхвърли възобновяване на военните удари.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на Съединените щати: "В момента икономическият натиск им нанася най-голяма вреда. Но все пак, в никакъв случай не изключваме възможността да нанесем военни удари където и да е – в Ормузкия проток или някъде в Иран."

Въпреки малкото надежди за постигане на дипломатическо решение на конфликта на този етап - делегация на Пакистан продължава да посредничи между Вашингтон и Техеран. В Иран днес пристига и външният министър на Оман.

#операция Икономически парий #САЩ #отговор #Иран

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