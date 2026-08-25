Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви „да види какво ще стане“

13-годишно дете е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Криво поле и Малево.



В борбата с огъня се включиха хеликоптер, булдозери и много доброволци. Стихията беше овладяна след две денонощия, а щетите тепърва ще се изчисляват.

Огънят тръгнал след като няколко деца от село Динево се скрили да пушат.

Синхрон ст. комисар Мирослав Христов, директор на ОД на МВР Хасково: "След като са изпушили цигарите си, едно от децата със запалката си запалва тревата, по негови думи, да види какво ще стане, да почисти сухите треви. Малко след като запалва вследствие на силния вятър пожарът се разраства, почват, по техни думи, с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево."

Пожарът унищожил над 2 хиляди декара гори и много земеделски площи. Тепърва ще се изяснява как ще бъдат санкционирани виновните.

Ст. комисар Митко Чакалов, директор РД ПБЗН - Хасково: "15 човека има санкционирани към момента, затова че са предизвикали едни или други пожари. Глобите стигат 1000 евро. Така че ще прецени в момента дали ще бъде образувано досъдебно или ще бъдат наложени санкции на родителите на децата."

До утре остава в сила обявеното частично бедствено положение.

Динко Тенев, зам.- кмет на Община Хасково: "Има засегнати земеделски имоти, заради това бе обявено частично бедствено положение- понеже хората вземат субсидии и когато са изгорели културите търпят санкции, ако не бъде обявено."

Огънят вече е локализиран, но 6 екипа на пожарната остават на терен да наблюдават за нови огнища.