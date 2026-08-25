Димитър Стоянов: Няма да се върнат американските самолети цистерни

Американските самолети цистерни няма да се връщат, заяви военният министър Димитър Стоянов. Той определи иранската заплаха срещу авиобаза Безмер като хибридна атака, подклаждана от български политици. Опозицията поиска пояснение.

Американските военни самолети, които в края на миналата седмица напускаха летище "Безмер", няма да се завърнат, увери военният министър.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Това, което е заявено от американска страна, че нямат такова намерение да се завърнат в България. Към момента имаме документ, който казва, че самолетите напускат страната ни. Иначе, наистина, до октомври месец е разрешението, което е дал парламентът. Не е необходимо друго решение обаче, с което да се прекрати съответно пребиваването евентуално в страната на самолетите цистерни. Така че такова решение не е необходимо да бъде взето отново от НС."

Той определи иранската заплаха като хибридна атака с участието на български политици.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултата го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. По отношение на самолетите - самолетите си заминаха така, както са планирани и за което ние имаме предварително информация. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операцията се спазва".

Не закъсня и реакцията на опозицията. ГЕРБ, ПП и ДБ призоваха военният министър да назове кои политици или партии визира.

Георгиев Георгиев - ГЕРБ: "Нека тогава министърът на отбраната да назове кои са тези партии. Ако има такива сведения, а предполагам, че той трябва да има оперативна информация, това е много сериозна и много тежка заявка, обвинения дори косвено и трябва да каже кои са те. Ще бъдем много любопитни да разберем имената на тези политици, защото явно става въпрос и за индивиди, за хора".

Ивайло Мирчев - ДБ: "Тъй като това е много сериозно твърдение, военният министър трябва да каже точно кои опозиционни политици е визирал. Тъй като информацията във ФН, надявам се никой да не ги обвини, че и те участват в иранска хибридна атака, се позоваваше на висши ирански източници. И сега министърът трябва да каже кои според него български опозиционни политици са участвали в това, че всъщност са споделили информацията, която американската медия е съобщила за възможни хибридни атаки в български бази."

Ивайло Мирчев - ДБ: "Тъй като тук става дума за националната сигурност, ако наистина има данни в разузнаването, ДАНС за български политици или политик, който участва в иранска хибридна атака, те веднага трябва да бъдат дадени в парламента. Службите трябва да излязат, а политик или политици трябва да си понесат отговорността да си дадат имунитета и да бъдат разследвани от прокуратурата, ако са направили нещо наистина подобно и това е отговорното, което министърът трябва да направи. Аз съм в очакване той наистина да направи това."

Радослав Рибарски - ПП: "За мен звучи несериозно министърът на отбраната да омаловажава официално изявление от иранската страна и отново да му се привижда опозицията в такива изявления, които ясно трябва да бъдат прочетени, анализирани и ние очакваме от Министерство на отбраната да вземе конкретни мерки".

Отговорът на министъра.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Разбира се, че няма да ги назовя по имена, те сами могат да се самоопределят, но всяко едно изказване в подкрепа или подбуждане страха в населението води в тази посока. Не е необходимо пряко да са участници или пряко да са го заявили. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена във война с Иран и т.н., това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна."

Парламентарната комисия по отбрана даде разрешение за придобиването на 7 минни ловци клас "Трипарти" от Белгия и Нидерландия и за закупуването на управляеми противотанкови ракети Джавалин за бойните машини "Страйкър".