Операция "Икономически парий" - американски санкции срещу Иран

Китай предупреди Съединените щати, че ще има ответен отговор след наложените на Иран нови по-сурови санкции. Операция "Икономически парий", както я нарекоха от Вашингтон, предвижда вторични санкции за търговските партньори на Ислямската република, включително Русия и Китай. Техеран остава непреклонен и увери, че ще се справи с опита икономиката на страната да бъде смазана.

Иран има два избора - тотална изолация или да поеме обратно по пътя на нормалността и шанс да стане част от световната икономика. Така американският министър на финансите Скот Бесент обяви началото на операция "Икономически парий" - най-тежките санкции срещу Техеран, налагани някога. И допълни - "вече не владеем иранската заплаха, а ѝ слагаме край".

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "От днес ще блокираме всеки потенциален източник на приходи за Революционната гвардия и злия ирански режим. Последното убежище на този режим беше надеждата, че има държави, които ще продължават да търгуват с тях."

Новите американски санкции ще засегнат пет ирански сектора - цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване.



Най-ярко отекна заявката за вторични санкции към страните, които продължават бизнес отношения с Техеран. Сред тях са Китай, ОАЕ, Турция, Индия и Ирак.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Никой не е над тези санкции. Всеки, който ги спонсорира, трябва да бъде готов да понесе последствия."

Вече е обявен и списък с 60 физически и юридически лица, както и кораби, които ще бъдат санкционирани. Сред тях липсват китайски финансови институции, което оставя отворен и въпроса до колко администрацията на Доналд Тръмп се опитва да избегне напрежение с Пекин. През септември предстои и среща между Тръмп и Си Дзинпин.

Дейвид Лаудър, икономически експерт: "Компании, които дори и косвено продължават да търгуват с Иран, ще попаднат в черния списък на Съединените щати и няма да могат да извършват трансакции с долари. За много банки и компании това е равносилно на смъртна присъда."

От Китай заявиха, че сътрудничеството им с Иран не трябва да бъде възпрепятствано и отказаха да се съобразят с едностранно наложени санкции. Според Техеран, Русия също е против новите американски мерки.

Сейед Али Маданизаде, министър на икономиката на Иран: "Правителството има двугодишен план и е напълно подготвено за това развитие на нещата."

Иран заплаши и с допълнително затягане на блокадата на Ормузкия проток, където вчера трафикът удари тримесечно дъно и през него преминаха едва два танкера. От Пентагона пък не изключиха подновяване на бойните действия.