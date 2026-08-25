БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Операция "Икономически парий" - американски санкции срещу Иран

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Китай предупреди Съединените щати, че ще има ответен отговор след наложените на Иран нови по-сурови санкции. Операция "Икономически парий", както я нарекоха от Вашингтон, предвижда вторични санкции за търговските партньори на Ислямската република, включително Русия и Китай. Техеран остава непреклонен и увери, че ще се справи с опита икономиката на страната да бъде смазана.

Иран има два избора - тотална изолация или да поеме обратно по пътя на нормалността и шанс да стане част от световната икономика. Така американският министър на финансите Скот Бесент обяви началото на операция "Икономически парий" - най-тежките санкции срещу Техеран, налагани някога. И допълни - "вече не владеем иранската заплаха, а ѝ слагаме край".

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "От днес ще блокираме всеки потенциален източник на приходи за Революционната гвардия и злия ирански режим. Последното убежище на този режим беше надеждата, че има държави, които ще продължават да търгуват с тях."

Новите американски санкции ще засегнат пет ирански сектора - цифрови активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване.

Най-ярко отекна заявката за вторични санкции към страните, които продължават бизнес отношения с Техеран. Сред тях са Китай, ОАЕ, Турция, Индия и Ирак.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Никой не е над тези санкции. Всеки, който ги спонсорира, трябва да бъде готов да понесе последствия."

Вече е обявен и списък с 60 физически и юридически лица, както и кораби, които ще бъдат санкционирани. Сред тях липсват китайски финансови институции, което оставя отворен и въпроса до колко администрацията на Доналд Тръмп се опитва да избегне напрежение с Пекин. През септември предстои и среща между Тръмп и Си Дзинпин.

Дейвид Лаудър, икономически експерт: "Компании, които дори и косвено продължават да търгуват с Иран, ще попаднат в черния списък на Съединените щати и няма да могат да извършват трансакции с долари. За много банки и компании това е равносилно на смъртна присъда."

От Китай заявиха, че сътрудничеството им с Иран не трябва да бъде възпрепятствано и отказаха да се съобразят с едностранно наложени санкции. Според Техеран, Русия също е против новите американски мерки.

Сейед Али Маданизаде, министър на икономиката на Иран: "Правителството има двугодишен план и е напълно подготвено за това развитие на нещата."

Иран заплаши и с допълнително затягане на блокадата на Ормузкия проток, където вчера трафикът удари тримесечно дъно и през него преминаха едва два танкера. От Пентагона пък не изключиха подновяване на бойните действия.

#икономически парий #Бесет #САЩ #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
3
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
4
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
5
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни...
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
6
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: САЩ и Канада

Търговски спор: Канада обявява ответни мита срещу САЩ
Търговски спор: Канада обявява ответни мита срещу САЩ
Операция "Икономически парий" - Иран е готов да отговори на американските санкции срещу страната Операция "Икономически парий" - Иран е готов да отговори на американските санкции срещу страната
Чете се за: 03:25 мин.
САЩ се готвят да отменят туристическите визи за чужденци, подали молба за бежански статут САЩ се готвят да отменят туристическите визи за чужденци, подали молба за бежански статут
Чете се за: 00:45 мин.
Нови санкции срещу Иран: САЩ искат да блокират всички източници на доходи за Техеран Нови санкции срещу Иран: САЩ искат да блокират всички източници на доходи за Техеран
Чете се за: 01:42 мин.
САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите спонсори на тероризма САЩ премахнаха Сирия от списъка на държавите спонсори на тероризма
Чете се за: 00:25 мин.
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково" Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
ЕСПЧ осъди България за събаряне на ромско селище през 2023 година
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Торнадо във Франция: 29 души са ранени, стихията опустощи село
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ