"Игра на тронове" среща "Хари Потър": Кит Харингтън влиза в ролята на проф. Локхарт

Новина за почитателите на "Хари Потър" - звездата от "Игра на тронове" Кит Харингтън става част от екипа на предстоящия сериал по книгите на Джоан Роулинг.



Харингтън, който се прочу с ролята си на Джон Сноу, ще изиграе суетния професор Гилдрой Локхарт. Новината идва броени дни, след като първоначално за ролята беше обявен друг британски актьор - Николас Холт, който обаче се е отказал, заради конфликт в графика за снимки. Харингтън не крие, че е огромен фен на поредицата за момчето-магьосник, а интересна подробност е, че преди година вече изигра същата роля, макар и само с гласа си в нова аудиокнига "Хари Потър".

Премиерата на сериала ще бъде тази Коледа.