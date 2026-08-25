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Кой стои зад саботажите на „Северен поток“: Разказ на украински полковник, сочен за координатор на атаките

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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вашингтон течовете северен поток рано говори саботаж
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Само няколко дни след като президентът ВолодИмир Зеленски заяви, че Украйна не е участвала в саботажа срещу газопроводите "Северен поток" през 2022-ра година, бивш украински полковник нито потвърди, нито отрече участието си в атаките. За предполагаемото участие на военния става известно още преди 3 години. Какво разказва Роман Червински пред датска телевизия и докъде стигна разследването на саботажите.

На въпрос какво знае за експлозиите срещу Северен поток 1 и 2 Роман Червински казва, че сега Германия се опитва да го определи като "криминално деяние", но според него, тръбите са използвани от Русия като инструмент за унищожение на Украйна и за изнудване на европейските държави. Експлозиите станаха малко след началото на войната, доставките на руски газ за Европа спряха и Москва се надяваше Европейският съюз да спре да подкрепя Украйна. Според Червински, Европа е станала жертва на "на терористичната държава Русия".

Роман Червински, бивш украински полковник: "Германия отправя обвинения, но не мога да кажа дали извършителите са били украинци или не. Просто казвам, че това можеше да помогне на Украйна да спечели войната и да отвори очите на Европа за факта, че Русия финансира тероризма и е готова да прибягва до изнудване чрез доставките на газ за Европа."

Още през 2023 година редица издания, сред които "Вашингтон Поуст" и "Шпигел" пишат, че Червински е координирал взривяването на три участъка от руските газопроводи "Северен поток 1" и "Северен поток 2" на 26 септември 2022 г. Предполага се, че бившият полковник е командвал отряд от шестима, но е изпълнявал заповеди от най-високо ниво, и по конкретно от тогавашния главнокомандващ на украинска армия Валерий Залужни. Червински казва, че когато се изпълняват спецоперации детайли за тях не се разкриват.



Журналист: "Може би вие сте координирал атаката?"

Роман Червински, бивш украински полковник: "Не знам. Не мога нито да потвърдя, нито да отрека."

В края на миналата седмица прокуратурата в Хърватия нареди арEст на украински гражданин, с име Валентин и инициал Ж. за фамилия. Той беше задържан в град Пула по европейска заповед за арест, издадена по искане на германските власти за предполагаемото му участие в саботажа на газопроводите „Северен поток“. Първоначално Дания започна, но след това, спря разследване по случая. В хода на разследването в Германия до момента са задържани двама украинци.

#Русия #Украйна #Северен поток

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