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Почина световната звезда Доли Партън

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Почина световната звезда Доли Партън
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На 80 години почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Легендарна с блестящата си външност и изпълнения, тя е носител на 11 награди „Грами“, включително награда за цялостно творчество. Доли Партън беше и актриса, и водеща, и известна с благотворителната си дейност.

В отговор на пандемията от COVID-19 Партън дари 1 милион долара за изследвания на ваксини в университета Вандербилт през 2020 година, което я направи един от ранните спонсори на разработването на ваксини на Moderna. Тя създава тематичен парк „Доливуд“, популярна туристическа дестинация в родния ѝ щат Тенеси – всичко това в допълнение към хвалената си работа като автор на песни.

С класически песни, включително „Coat of Many Colors“, „Jolene“ и „I Will Always Love You“, тя се превърна в една от най-продаваните изпълнителки на всички времена, с над 100 милиона продадени записи.

Причината за смъртта ѝ не се съобщава.

#почина Доли Партън #Доли Партън

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