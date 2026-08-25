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Основаният от български изселници Болград отбелязва 205 години

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
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Украйниският град е административен център с 10 общини

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С молебен, тържествено честване, спортни прояви и поднасяне на венци отбелязват днес бесарабските българи 205 години от основаването на Боград в Украйна. На празникът присъства и българска делегация. Градът, основан от български преселници, се счита за неофициална столица на бесарабските българи.


С хляб и сол посрещнаха българската делегация в Болград. Сред участниците в нея са генералния консул на България в Одеса Светослав Иванов, посланикът на България в Украйна Златин Кръстев, изпълнителният директор на БТА Кирил Вълчев и председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова.

Болград е административен център с десет общини като над 60% от населението е българско. През следващата учебна година са одобрени 48 български неделни училища в Украйна, от които 45 в одеска област.

По случай празника, поздравителен адрес изпрати и президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент: "Изразявам своята дълбока признателност към всички Вас, които с всеотдайност пазите българската идентичност, съхранявате историческата памет и утвърждавате ролята на Болград като значим просветен и културен център на бесарабските българи. Българската държава неизменно ще подкрепя сънародниците ни зад граница и ще насърчава инициативите, които укрепват тяхната културна, образователна и обществена дейност."


Българската делегация поднесе венци на мемориала на загиналите украински и бесарабски българи и пред паметника на опълченците на шипка. Беше отслужен и молебен в църквата "Свето Преображение Господно", също построена от бесарабски българи.

#Боград #бесарабски българи #Украйна

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