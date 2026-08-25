Откриха издирвания дрон в морето край Царево

Дронът, за който по-рано днес беше подаден сигнал, че е забелязан в морето край Царево, е открит и изваден от водата от специалисти на Военноморските сили. Това потвърди за БНТ заместник-областният управител на Бургас Веселин Анестиев, който е бил на място.

Безпилотният летателен апарат е бил изхвърлен от вълните край скалите в залив в района. Първоначално обектът е локализиран от полицията, а районът е бил обезопасен до пристигането на военните специалисти.

Веселин Анестиев, заместник-областният управител на Бургас: „Първо направиха обследване с дрон, за да проверят състоянието на летателния апарат. Прецениха, че няма опасност да се взриви, след което влязоха във водата и го извадиха по установения ред.“

По думите му откритият апарат е в необичайно запазено състояние.

Веселин Анестиев, заместник-областният управител на Бургас: „За първи път виждам толкова запазен дрон – с корпус, не беше на части, както обикновено се откриват.“

Предстои безпилотният апарат да бъде обследван, за да бъдат установени моделът, произходът му и обстоятелствата, при които е попаднал в морето.