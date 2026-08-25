Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара

Специалисти на Военноморските сили и „Гранична полиция“ издирват обект в морето между Царево и Варвара след получен сигнал за безпилотен летателен апарат.

Към момента не може да се потвърди с категоричност какъв е моделът и произходът на дрона, нито в какво състояние се намира той. Екипите обследват района, за да локализират обекта.

Случаят идва дни след като край Кранево беше открит друг дрон, изплувал на брега. Експертите го класифицираха като дрон-примамка без наличие на взривно вещество на борда.