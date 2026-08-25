БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
чака ефир снимкаааа плаж черноморец ndash диво варна кристална вода живописна гледка
Слушай новината

Специалисти на Военноморските сили и „Гранична полиция“ издирват обект в морето между Царево и Варвара след получен сигнал за безпилотен летателен апарат.

Към момента не може да се потвърди с категоричност какъв е моделът и произходът на дрона, нито в какво състояние се намира той. Екипите обследват района, за да локализират обекта.

Случаят идва дни след като край Кранево беше открит друг дрон, изплувал на брега. Експертите го класифицираха като дрон-примамка без наличие на взривно вещество на борда.

# Царево #Варвара #дрон

Последвайте ни

ТОП 24

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
2
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
3
Дъжд, гръмотевични бури и градушки
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
4
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
5
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни лидери да прекратят отношения с Техеран
6
Американските санкции срещу Иран: Тръмп е разговарял със световни...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
5
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина
6
Задържаха 36-годишен мъж за отравянето на 8 лешояда в Стара планина

Още от: Регионални

Ще оцелее ли болницата в Сопот? Лекари и местна власт търсят решение
Ще оцелее ли болницата в Сопот? Лекари и местна власт търсят решение
Стихията в Струмяни: Евакуирани хора и десетки наводнени къщи Стихията в Струмяни: Евакуирани хора и десетки наводнени къщи
Чете се за: 03:35 мин.
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:25 мин.
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под политическа протекция
Чете се за: 04:52 мин.
Оставиха в ареста 32-годишния, обвинен за фалшиви пари и грабеж Оставиха в ареста 32-годишния, обвинен за фалшиви пари и грабеж
Чете се за: 02:27 мин.
Летище Бургас осигурява директни полети София–Бургас За „Евровизия 2027“ Летище Бургас осигурява директни полети София–Бургас За „Евровизия 2027“
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и Варвара
Военни и Гранична полиция издирват дрон в морето между Царево и...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава Пещера и Батак се възстановяват след пороя, издирването на 58-годишния мъж продължава
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково" Директорът на ЦРУ на тайно посещение в русия: Американски военен самолет кацна на летище "Внуково"
Чете се за: 01:25 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Демерджиев: Заглушителят в „Драгалевци“ е бил под...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Торнадо във Франция: 29 души са ранени, стихията опустощи село
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ