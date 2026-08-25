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Герой на плажа: млад спасител спаси над 10 души

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Силвия Русенова
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Млад спасител от Варна се превърна в герой. Само за ден той помогна на повече от 10 души! Туристите не са се съобразили със сигнализацията и предупрежденията за опасното бурно море. 20-годишният Александър Иванов обаче е успял да ги спаси!

Бурно море, мъртво течение и силен вятър. Такъв е денят, в който Александър Иванов спасява над 10 души.

Александър Иванов, спасител: „Звъннах да сложат табела, че има ями, да предупреждават, да видят хората, но пренебрегват и пак влизат. И горе-долу всички от едно и също място сме ги вадили, точно там, където беше ямата и мъртвото течение.“

Туристите не се съобразяват с предупрежденията на спасителите. Александър обаче не се е поколебал да рискува живота си, за да помогне на бедстващите.

„Уморително е много, по едно време бях наистина изтощен изцяло, но понеже няма как да оставя хората, трябваше да вляза. Имаше едно момче и неговият баща. Изкарахме ги един път. И първо няма проблем, няма да влизат, но след това пак влязоха и трябваше втори път да ги изкарваме. Доколкото си спомням, имаше към 2, 3 деца с пояси, с плувки, които просто като седят във водата, то направо ги дърпа навътре.“

Според концесионерите туристите неглижират правилата, тъй като спасителите нямат правомощия да налагат наказания.

Дирон Ръсовски, концесионер: „Когато вече стане опасно, ножът опре до кокал, тогава вече почват претенциите на туристите защо някой не се е погрижил за тяхната безопасност, при условие че те самите са игнорирали тази безопасност.“

Паньо Панев, турист: „Непрекъснато влизаха в големите вълни и въобще не знаят как да се пазят. Благодарение на тези момчета оцеляха.“

От всички успешно извадени от бурното море само една жена е благодарила на 20-годишния спасител за щастливата развръзка.

Александър Иванов: „Не очаквам никаква благодарност, аз това го правя, защото съм поел отговорност.“

Александър, който учи киберсигурност във Военноморското училище, няма да се откаже от благородната мисия на спасител и през следващите летни сезони.

#герой #спасител #Варна

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