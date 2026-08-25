Джанлоренцо Бленджини: Нашата цел е да се доближим до топ 6 в света

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже бе доволен от възпитаниците си след успеха над Чехия
Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини разкри, че целта пред тима е да бъде сред 6-те най-добри отбора в света.
"Лъвовете" спечелиха приятелския мач с Чехия, игран в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.
"Доволен съм. Въпреки че е контрола, винаги е важен резултатът. Доволен съм от нагласата, с която момчетата влязоха в мача. Поддържаха добро ниво през цялото време. Именно това ще бъде важно и след това. Не трябва да подценяваме нито един момент", сподели той след срещата.
Треньорският щаб цели да разпредели натоварването до началото на европейското първенство в София.
"Остава малко време и ще бъде важно да дозираме натоварванията. Провеждаме интензивни тренировки. Основната цел пред нас е постепенно да намалим физическите натоварвания, но да запазим интензивността и концентрацията. Най-важно е всички да са здрави и да разполагаме с пълни си потенциал за европейското първенство, което според мен е по-трудно от световното", допълни специалистът.
Успехите от световното първенство са в миналото и акцентът е върху бъдещето, категоричен е италианецът.
"Опитът ме е научил, че случилото се в миналото трябва да остане зад нас. Не би било коректно да натоварваме играчите с очаквания, предвид сребърния медал на световното първенство. Искат да се представят по най-добрия начин пред родна публика. Концентриран съм единствено върху подобряването в спортно-технически план. Нашата цел е да се доближим до топ 6 в света. Основната ни цел е да надграждаме и да играем все по-добре", добави наставникът.