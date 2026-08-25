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Джанлоренцо Бленджини: Нашата цел е да се доближим до топ 6 в света

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Спорт
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Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже бе доволен от възпитаниците си след успеха над Чехия

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
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Селекционерът на българския национален отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини разкри, че целта пред тима е да бъде сред 6-те най-добри отбора в света.

"Лъвовете" спечелиха приятелския мач с Чехия, игран в зала "Арена СамЕлион" в Самоков.

"Доволен съм. Въпреки че е контрола, винаги е важен резултатът. Доволен съм от нагласата, с която момчетата влязоха в мача. Поддържаха добро ниво през цялото време. Именно това ще бъде важно и след това. Не трябва да подценяваме нито един момент", сподели той след срещата.

Треньорският щаб цели да разпредели натоварването до началото на европейското първенство в София.

"Остава малко време и ще бъде важно да дозираме натоварванията. Провеждаме интензивни тренировки. Основната цел пред нас е постепенно да намалим физическите натоварвания, но да запазим интензивността и концентрацията. Най-важно е всички да са здрави и да разполагаме с пълни си потенциал за европейското първенство, което според мен е по-трудно от световното", допълни специалистът.

Успехите от световното първенство са в миналото и акцентът е върху бъдещето, категоричен е италианецът.

"Опитът ме е научил, че случилото се в миналото трябва да остане зад нас. Не би било коректно да натоварваме играчите с очаквания, предвид сребърния медал на световното първенство. Искат да се представят по най-добрия начин пред родна публика. Концентриран съм единствено върху подобряването в спортно-технически план. Нашата цел е да се доближим до топ 6 в света. Основната ни цел е да надграждаме и да играем все по-добре", добави наставникът.

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#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

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