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България показа убедителна игра и спечели контролата с Чехия в Самоков

Милен Костов от Милен Костов
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Въпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се поздравиха с успеха в приятелския мач в зала "Арена СамЕлион"

България Чехия волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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България победи Чехия с 3:1 (25:21, 25:,19 25:19, 23:25) гейма в приятелски мач, игран в зала “Арена СамЕлион” в Самоков. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини демонстрира убедителна игра и заслужено се поздрави с успеха.

Срещата започна с атака в аут на Александър Николов. При следващото разиграване националът се реваншира за грешката си и изравни. Успешната атака му даде самочувствие за ас и 2:1 за България. В средата на частта гостите изградиха аванс от две точки за 11:9 след блокаут, но възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини стигнаха до обрат за 18:17 с блокада на Симеон Николов. Равенството се задържа до 21:21, преди българите да спечелят две поредни точки. Два аса на Симеон Николов сложиха точка на гейма.

Вторият гейм започна по отличен начин за “лъвовете”, които поведоха с 4 точки след серия от три поредни пункта. Чехите възобновиха равенството за 10:10 с ас на Лукаш Вашина, но мощен удар при втора топка на Симеон Николов върна аванса на българите. Александър последва примера на своя брат и удвои преднината на тима си с точка от сервис. Домакините върнаха преднината си от 4 точки след атака в аут на опонента. Удар по диагонала осигури 4 геймбола за България. Частта завърши с ас на Мартин Атанасов.

По подобие на втория гейм, в третата част световните вицешампиони отново изградиха ранна преднина и поведоха с 8:5, но допуснаха изравняване при резултат 16:16. Играчите в бяло мигновено върнаха аванса си и заслужено затвориха гейма на 19.

В заключителната четвърта част Джанлоренцо Бленджини даде шанс за изява на всички свои състезатели. Волейболистите на Иржи Новак, за първи път в срещата, изградиха убедителна преднина при 9:5. Българите стигнаха до обрат за 11:10, но съперникът отново направи серия и поведе с 18:14. Домакините показаха характер и изравниха за 19:19. Равенството се запази до 21:21, но след блокаут чехите стигнаха до 2 геймбола. Грешка от сервис на Аспарух Аспарухов сложи точка на двубоя.

Това беше първи мач за България след загубата от Франция в Лигата на нациите.

В сряда, 26 август, България ще изиграе нова контрола с Чехия, отново в зала “арена СамЕлион”, но без публика.

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