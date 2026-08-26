Депутатите се събират за първото си заседание след лятната ваканция

Начало на есенната сесия на 52-рото Народно събрание.

Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция. Сред първите законопроекти, които ще бъдат разгледани, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Друг важен акцент е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия.

В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроектът за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини „Страйкър“, управляеми противотанкови ракети „Джавелин“ и боеприпаси за машините.

Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон.