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Депутатите се събират за първото си заседание след лятната ваканция

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Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон

парламентът събира извънредно заседание
Снимка: БТА/Архив
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Начало на есенната сесия на 52-рото Народно събрание.

Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция. Сред първите законопроекти, които ще бъдат разгледани, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Друг важен акцент е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия.

В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроектът за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини „Страйкър“, управляеми противотанкови ракети „Джавелин“ и боеприпаси за машините.

Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон.

#52рото Народно събрание # есенна сесия #откриване #заседание

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