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Новият парламентарен сезон: Какви са приоритетите на партиите?

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Снимка: БТА
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Начало на есенната сесия на 52-то НС. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция. Какви са заявките на управляващи и опозиция за новия политически сезон? Изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет и подготовката на бюджета за 2027 г. очертават пресечна точка между приоритетите на управляващите и опозицията в началото на новия политически сезон.

Управляващите демонстрират готовност за диалог при избора на членовете на Висшия съдебен съвет, а от опозицията заявяват готовност за конструктивен подход. Очакванията са да бъде осигурено необходимото мнозинство от 160 депутати за избора на новия състав на органа на съдебната власт. По отношение на бюджета също се очертават възможности за сближаване на позициите. Антон Кутев допусна, че може да се очаква балансиран бюджет, без да уточни дали това означава нулев дефицит или дефицит в рамките на Маастрихтските критерии от 3%.

От ГЕРБ настояват бюджетът да бъде балансиран, а от „Демократична България“ - за нулев дефицит. Докато опозицията вижда възможност за постигането му чрез ограничаване на разходите, управляващите залагат на увеличаване на приходите и стимулиране на икономическия растеж.

- БНТ: Ще съберете ли мнозинство за Висш съдебен съвет?

Антон Кутев, „Прогресивна България“: Надявам се, че да. Мисля, че има достатъчно публичен интерес в това и не вярвам някой да провали този избор. Надявам се, че можем да се съберем. Познавайки финансовия министър и премиер не мисля, че те ще се стремят към небалансиран бюджет. Не мога аз да кажа какъв ще бъде бюджета. Но за нас е важно развитието и на бизнес средата, и на социалните отношения и в същото време и стабилността. Как се гарантират тези неща и как се балансират тепърва ще разберем.“

- БНТ: Къде е ключът на решението - в повишаване на приходите и затягане на събираемостта или в орязване на разходи?

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Не, орязването на разходи е необходимо в някой области където ние вече го започнахме. Това, че трябва да се съкрати администрацията това е безспорно, предприети са мерки и би трябвало да се предприемат още. В същото време най-важното нещо е развитието на икономиката. В крайна сметка това осигурява приходите, не само в държавния бюджет, а и за всички хора. Това са двете цели. Едната е да развием икономиката и да дадем възможности за обществото и втората е все пак да орежем държавните разходи доколкото това е разумно. Има накъде да се орязват и работим по въпроса. Ние ще предложим нещата, които за нас са смислени и които обществото подкрепя. А откъде ще дойде подкрепата е въпрос на това кой до каква степен ще спи спокойно със собствената си съвест. Защото ние ще предложим само тези неща, които сме сигурни, че имат обществената подкрепа. Ние не влизаме в сглобки. Евентуалната подкрепа, която ще получим от когото и да било няма да бъде в резултат на договорки, а в резултат на ясно осъзнати политически цели.“

- БНТ: Какви са другите важни приоритети за вас като управляващи до края на годината?

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Реформите в здравеопазването е един от тях. Виждам, че министрите на здравеопазването са изключително амбициозни в момента. Честно казано ние закъсняваме с много от тези реформи, не само здравеопазването. Според мен сега този сезон трябва да покажем всъщност всичко това, което заявихме в състояние ли сме да го извършим. За нас този сезон до Нова година е много важен, защото не вярвам ние за 3-4 месеца да приключим реформи, но трябва много ясно да покажем в кои от тях започваме.“

Томислав Дончев, депутат от ГЕРБ: "Основен приоритет на опозицията освен да критикува, да посочва грешките на управляващите, големият приоритет е да формулира ясна, по-добра алтернатива. Това е основната мисия на опозицията, но понеже ние привършваме периода на 100-те дни, когато по силата на политическата традиция се предполагаше, че опозицията трябва да е по-мълчалива, конструктивна, днес голямата мисия е алтернатива.

- БНТ: Каква алтернатива на Бюджет 2027 бихте предложили?

-Най-малкото балансиран бюджет.“

Ивайло Мирчев, депутат от „Демократична България": „Трябва да се избере ВСС, огромното предизвикателство е бюджета, дали ще продължи България в свредела на големите бюджетни дефицити и най-важния въпрос е сигурността. И външна и вътрешна. Защото индикациите, които се дават извън България, индикациите и действията вътре, правят, така че средната класа в страната се чувства несигурна. Хората не знаят утре какви данъци ще имат, не знаят какви осигуровки ще имат. И това е резултат от това управление. Казвам го със съжаление, защото ние свалихме едно правителство заради 3% дефицит. Сега ние тропосаха 5,7% дефицит. И трябва да се вземат мерки за това."

Божидар Божанов, зам.-председател на "Демократична България": "Идеята е да се ограничат разходите, защото разходите са набъбнали повече от колкото държавата може да си позволи. И изкушението, което ще имат друга страна на България е да си купят местните избори с бюджета за 2027 година. Призоваваме ги да не го правят, защото това ще бъде дългосрочен риск.“

Явор Гечев, депутат „Прогресивна България": „Бюджет 2026 е компромисен, но бюджет 2027 трябва много внимателно да се гледа във всяко едно отношение, на всичкото отгоре реформите, които правим трябва да сме внимателни, те трябва да са хем бързи, хем ефективни.“

Управляващите говорят за реформи във всички сфери, включително за реформи в здравеопазването, които целят със свиване на разходите за лекарства, за сметка на разходите за лечение и медицинска помощ.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов

#парламентарен сезон #нов #приоритети #партии

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