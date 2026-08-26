НА ЖИВО: Депутатите се събират за първото си заседание след лятната ваканция

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Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Начало на есенната сесия на 52-рото Народно събрание. Депутатите започнаха работа с декларации от парламентарни групи.

"Да си пожелаем успешна и ползотворна работа", заяви председателят на парламента Михаела Доцова в началото на втората сесия на 52-рото Народно събрание.

Това е първото редовно заседание за депутатите след лятната ваканция, а във вторник имаше извънредно заседание.

Сред първите законопроекти, които ще бъдат разгледани, са промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Друг важен акцент е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия.

Снимка: Десислава Кулелиева

В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроектът за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини „Страйкър“, управляеми противотанкови ракети „Джавелин“ и боеприпаси за машините.

Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи и опозиция за новия политически сезон.

#52рото Народно събрание # есенна сесия #откриване #заседание

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