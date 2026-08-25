В България вече има 12 нови влака, закупени с финансиране по ПВУ

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представи първата електрическа жп мотриса „Алстом“. У нас вече има 12 влака, които са закупени с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Очаква се в началото на месец септември два от влаковете да влязат в експлоатация. По договора е предвидена доставката на още 23. Новите влакове „Алстом“, заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в разписанието, са част от процеса по обновяване на подвижния състав на българските железници. Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов обясни, че заедно с Министерство на транспорта и МВР трябва да се осигури повече контрол относно вандализма върху влаковете.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Първите два „Алстом“ ще бъдат пуснати, по разчет на колегите от БДЖ, още в началото на септември. Дори са ми казали първи септември. Това, което ми казаха, е: Перник – София – Пловдив – Свиленград. Защото там има най-много отсечки с максимална скорост 160 километра в час. След това най-вероятно ще трябва да пуснем до Бургас. Лично аз много настоявам тези влакове да бъдат използвани на по-дълги разстояния, например до Бургас, особено през лятото."