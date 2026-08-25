БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха издирвания дрон в морето край Царево
Чете се за: 01:30 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой...
Чете се за: 02:27 мин.
Влиза в сила системата "бонус-малус" при...
Чете се за: 02:27 мин.
Съдът реши арест за един и парични гаранции на двама от...
Чете се за: 01:12 мин.
Големият пожар край Хасково: 13-годишен запалил треви...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В България вече има 12 нови влака, закупени с финансиране по ПВУ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази
В България вече има 12 нови влака, закупени с финансиране по ПВУ
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев представи първата електрическа жп мотриса „Алстом“. У нас вече има 12 влака, които са закупени с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Очаква се в началото на месец септември два от влаковете да влязат в експлоатация. По договора е предвидена доставката на още 23. Новите влакове „Алстом“, заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в разписанието, са част от процеса по обновяване на подвижния състав на българските железници. Вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов обясни, че заедно с Министерство на транспорта и МВР трябва да се осигури повече контрол относно вандализма върху влаковете.

Георги Пеев, министър на транспорта: "Първите два „Алстом“ ще бъдат пуснати, по разчет на колегите от БДЖ, още в началото на септември. Дори са ми казали първи септември. Това, което ми казаха, е: Перник – София – Пловдив – Свиленград. Защото там има най-много отсечки с максимална скорост 160 километра в час. След това най-вероятно ще трябва да пуснем до Бургас. Лично аз много настоявам тези влакове да бъдат използвани на по-дълги разстояния, например до Бургас, особено през лятото."

Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства: "Една от най-важните теми, по които ще работим и в идните години, е по-добрата свързаност за България, така че гражданите все повече да избират железопътния транспорт. Той е по-екологично чист, понякога може да бъде и по-бърз. Затова ще работим и с министър Пеев. Инфраструктурата там, където трябва да се подобри, да се подобри, така че да се развива максималната скорост."

#вицепремиерът Атанас Пеканов #министър на транспорта Георги Пеев #Алстом #нови влакове

Последвайте ни

ТОП 24

Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
1
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
2
2500 плувци от 64 държави участваха в 38-ото преплуване на Босфора
Почина световната звезда Доли Партън
3
Почина световната звезда Доли Партън
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска отговорност"
4
Влиза в сила системата "бонус-малус" при "Гражданска...
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
5
Божидар Саръбоюков с нов старт в Диамантената лига
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
6
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
3
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
4
ДАНС, КРС и СДВР неутрализираха мощен GPS заглушител в София
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
5
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“, няма пострадали
6
Верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Тракия“,...

Още от: Политика

Партия МЕЧ издига Радостин Василев за кандидат за президент и Красимир Манов за вицепрезидент
Партия МЕЧ издига Радостин Василев за кандидат за президент и Красимир Манов за вицепрезидент
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за държавния служител
Чете се за: 03:30 мин.
Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции Министър Ивкова поиска три оставки – на свой заместник и на двама шефове на дирекции
Чете се за: 02:27 мин.
Димитър Стоянов: Няма да се върнат американските самолети цистерни Димитър Стоянов: Няма да се върнат американските самолети цистерни
Чете се за: 05:45 мин.
НА ЖИВО: Народното събрание се събира на извънредно заседание НА ЖИВО: Народното събрание се събира на извънредно заседание
Чете се за: 00:50 мин.
Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха планирани и за което имахме предварителна информация Димитър Стоянов: Американските самолети си заминаха, както бяха планирани и за което имахме предварителна информация
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

В България вече има 12 нови влака, закупени с финансиране по ПВУ
В България вече има 12 нови влака, закупени с финансиране по ПВУ
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Откриха издирвания дрон в морето край Царево Откриха издирвания дрон в морето край Царево
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-Малус“? Очакват ли се големи разлики при „Гражданската отговорност“ след влизането в сила на „Бонус-Малус“?
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава? Канада отвръща на удара: Какви са контрамитата на Отава?
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Директорът на ЦРУ на тайно посещение в Русия: Американски военен...
Чете се за: 01:25 мин.
Извънредно заседание на парламента: Депутатите приеха Закона за...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
4 години без окончателна присъда: Бургас почете паметта на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове:...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ