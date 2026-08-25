На Централна жп гара София представиха първата електрическа жп мотриса „Алстом“ за България.

Представиха първата електрическа жп мотриса „Алстом“ (Alstom) за България. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 млн. евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно у нас.

Заедно с мотрисите „Шкода“, които вече са включени в графика, с влаковете на „Алстом“ продължава обновяването на подвижния състав на българската железница.

Снимки: Десислава Кулелиева