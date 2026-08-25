4 години без окончателна присъда: Бургас почете паметта на загиналите полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев

В Бургас почетоха паметта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които преди четири години загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Възпоменателната церемония се състоя пред мемориалния паметник, издигнат на лобното им място. Окончателна присъда за смъртта им все още няма, а вътрешният министър Иван Демерджиев призова съдебният процес да приключи по-бързо.

25 август 2022 година. Автобус с мигранти бяга от полицията, преследван с километри. На входа на Бургас пътят му е спрян с цената на два човешки живота – тези на Йордан Илиев и Атанас Градев.

Панайот Градев, баща на Атанас Градев: „За мен беше най-добрият служител, най-добрият във всичко. Просто не знам как се случи. Те искат да го докажат, че е ПТП. То не е ПТП, това е умишлено убийство.“

Шофьорът на автобуса Омар Аднан получи 20 години затвор на първа инстанция. Прокуратурата и семействата на загиналите настояват за доживотна присъда.

Ани Илиева, майка на Йордан Илиев: „Нито веднъж не видях в погледа на този човек някакво разочарование или нещо друго. И нашите деца имаха право на живот. Никога тази болка няма да мине.“

Професията, която загиналият Атанас Градев избира, остава и след него. Синът му вече е полицай. Днес той застана пред паметника на баща си в униформа.

Керанка Градева, майка на Атанас Градев: „Той беше много добър ученик, моят син. Подготвяхме го за лекар. Баща му е бивш полицай – пустата му професия.“

Вътрешният министър определи действията на двамата полицаи като саможертва в един от най-тежките моменти на мигрантския натиск по границата.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „За съжаление, България не е изпълнила дълга си към тях. Четири години по-късно делото, образувано по повод на смъртта им, все още не е приключило. И аз настойчиво апелирам към представителите на съдебната власт да направят всичко възможно и необходимо и да покажат, че уважават и ценят подвига на тези двама доблестни мъже.“

Срокът за произнасяне на Апелативния съд е до 22 септември.