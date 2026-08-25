Пороят в Пещера: Все още няма следа от изчезналия мъж

Вече почти денонощие продължава издирването на 58 годишния мъж от Пещера, който беше отнесен от придошлите води на Стара река.

Дейността на екипите е затруднена от голямото количество кални наноси, дървета и скална маса. От полицията в Пазарджик казаха, че утре в издирването отново ще се включат полиция, пожарна, доброволци, ще бъдат използвани и дронове. Разчистват се и разрушените улици и инфраструктура в Батак и Пещера, като на терен се очаква и тежка техника. Обходният маршрут между двата града остава през Ракитово. От социалното министерство съобщиха, че екипи от Социално подпомагане ще посетят пострадалите от наводнението домове, за да направтя оценка на щетите.