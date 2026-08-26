Бедственото положение в Батак остава, между 30 и 40 къщи са наводнени

Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са били наводнени, а няколко улици са с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценката на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро.

След поройните дъждове ситуацията в Батак остава тежка. На места асфалтът е напълно отнесен, а някои улици вероятно ще трябва да бъдат изградени наново. Бедственото положение ще остане в сила до приключване на разчистването и възстановителните дейности.

Кметът на общината Георги Харизанов обясни, че вчера две комисии са започнали описването на щетите по домовете.

"Над 30 са. Вчера комисия не го описала щитите по къщите. Две комисии всъщност. Едната беше в град Батак, другата в село Ново Мехала. Щитите са около... между 30 и 40 къщи. Има наводнение с щити. Хората тепърва ще изясняват щетите в цифрово изражение.“

По думите му хората, чиито домове са пострадали, вероятно ще кандидатстват за държавна помощ.

Днес продължава обследването на пътната инфраструктура. Една от най-тежко засегнатите улици е „Антон Иванов“, където пораженията са толкова сериозни, че се обсъжда цялостен ремонт.

Сериозни щети има и по улиците „Петър Вранчев“ и „Лейди Странгфорд“. В района се очаква да бъде насочена тежка техника.

Бедственото положение в общината остава, докато приключат дейностите по разчистване. Все още се очаква и информация кога ще бъде възстановено движението по пътя Пещера–Батак.

„Информацията, която имаш ще направят всичко възможно до края седмицата да бъде пусната от тяхна страна.“

Сред най-пострадалите са и домакинствата, чиито домове са били залети от водата. В едно от тях пораженията са сериозни – унищожени са електроуреди, мебели и инструменти.

Стефка, жител на Батак: „Няма как да е добро, докато не успеем да приключим и дали да се оправим. Защото ние буквално не можем да живеем в това помещение. Всичко е намокрено, всичко. Нещата са подгизнали, уредите ни, вътре стаята ни. Не можем да проведеме нормален живот.“

Тя разказа, че водата е унищожила голяма част от техниката в дома.

По думите ѝ пороят е дошъл внезапно и семейството не е успяло да предотврати щетите. Семейството се надява на помощ от държавата, тъй като възстановяването на дома и закупуването на нови уреди е непосилно за него.

Междувременно продължават и издирвателните действия за 58-годишния мъж, който изчезна след наводнението в Пещера. Към момента той все още не е открит. По-рано се появи информация, че е намерено тялото му, но от полицията в Пазарджик опровергаха тези твърдения. Очаква се официална информация по случая.

Вижте повече в прякото включване на Деница Торньова.