Бедственото положение в Струмяни остава до 31 август

Бедственото положение в община Струмяни остава до 31 август. Възстановителните дейности продължават и днес.

Вече е възможно придвижването по моста от Микрево посока Струмяни. Преустановено остава водоподаването в Микрево, Струмяни и Илинденци, вследствие на природното бедствие. Осигурена е питейна вода чрез водоноски. Все още не е ясно - кога ще бъде възстановено движението на влаковете, тъй като има големи поражения върху самия железен път.



В община Сатовча, където вчера също бе обявено частично бедствено положение, ситуацията се нормализира. Най-засегнатите места са разчистени. Предстои установяване на размера на щетите след големия порой.