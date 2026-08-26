Посещение на директора на ЦРУ в Москва - за какво е разговарял с руската страна

Посещението на директора на ЦРУ - Джон Ратклиф в Москва е свързано с "контакти между спецслужбите на двете страни" - това е казал говорителят на Кремъл - Дмитрий Песков за американското издание "Уол Стрийт Джърнъл".

Според други световни медии, време на изненадващото си посещение в руската столица Ратклиф е обсъждал войната в Украйна и конфликтът в Близкия изток Възможно е той да е предупредил Кремъл за получени разузнавателни данни относно нова руска мобилизация или подготвяна провокация срещу НАТО.

Според "Инсайдър", Ратклиф е обсъдил и евентуално спиране на взаимните удари по енергийна и пристанищна инфраструктура.

Вероятно е търсено и съдействието на Кремъл за възможни варианти за изход от сложната ситуация в Иран.