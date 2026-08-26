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След наводнението в Пещера: Продължава издирването на изчезналия 58-годишния мъж

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И днес продължава издирването на 58-годишния мъж, който беше отнесен от придошлите води на Стара река в Пещера. В търсенето отново ще се включат полиция, пожарна и доброволци, ще бъдат използвани и дронове.

Издирването е затруднено заради голямото количество кални наноси, дървета и скална маса. Междувременно тежка техника се очаква да се включи днес в разчистването на щетите в Пещера и Батак. Продължава и обходът на социалните работници в пострадалите имоти в градовете.

Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер до 1171 евро. Когато жилището е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро.

#Батак #пещера #щети #наводнение

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