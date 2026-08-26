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Цанко Цанков: Щастлив съм, че преплувах успешно Ламанша

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Спорт
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Спортът ме е научил, че когато си поставям цели и те са високи, аз трябва да не се отказвам от тях, заяви плувецът, който покори нов връх в открити води.

цанко цанков
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Цанко Цанков не скри своето вълнение от факта, че успя да преплува Ламанша. Само преди дни българинът покори нов връх, след като преплува разстоянието в открити води между Англия и Франция за 9 часа 21 минути.

В ефира на „Денят започва“ по БНТ 1 Цанков говори през какви трудности е преминал, за да постигне своята цел.

„На първо място искам да кажа, че съм изключително щастлив, че успях да завърша успешно преплуването на Ламанша. Това бе предпоследен плувен маратон за мен от седемте най-трудни на планетата. Беше едно наистина тежко плуване, но нашият спорт в открити води изключително много зависи от атмосферните условия, които са в конкретния ден. В периода, който беше определен за моето плуване от 19 до 26 август, имахме една единствена възможност да атакувам протока Ламанш – неделя, 23-и. В един прозорец от 12 часа. Времето на това място на острова е изключително променливо и непостоянно. Характеризира с много силни ветрове и вълни, посоката и големината на течението се променят във всеки час и трябва плуването да бъде съобразено с океанските приливи и отливи. Именно тези множество фактори, които оказват влияние на скоростта на плуване, не дават основание да се говори предварително за рекордно плуване или най-бързо, тъй като самият аз не знам колко време ще ми отнеме един такъв маратон. Той може да бъде 9,10 или повече от 17 часа. Прочетох преди моето идване един интересен факт, че на днешния ден преди 150 години капитан Матю Уеб става първият човек, преплувал Ламанша за повече от 21 часа. В тези 151 години самото преплуване на Ламанша като спортно събитие в открити води е претърпяло едно голямо развитие“, бяха първите му думи.

През цялото време на моето плуване аз получавам информация на всеки 30 минути от Николай Илиев, който е на придружаващата лодка за изминатото разстояние и времето, прекарано във водата. Така аз мога да постоянно да пресмятам колко време приблизително ми остава до финала. Въпреки това не винаги може да се определи, но в някаква степен ми помага да определя своите сили – нещо, което е изключително важно в маратонското плуване, особено в преплуването на Ламанша. Голяма част от плувците, които плуват за време, което е под 10 часа, обикновено са плували Ламанша по няколко пъти, за да могат да опознаят условията и да свикнат с водата, която е доста студена в този регион – около 19 градуса по целзий“, добави той.

Плувецът разкри, че това е бил неговият първи опит да преплува Ламанша.

„Това е моят първи опит да преплувам Ламанша. Зад гърба си до този момент имам преплувани успешно разстоянието от Европа до Африка през Гибралтарския проток. Протокът Каталина в САЩ, Протокът Кук между двата острова на Нова Зеландия, Протокът Молокай-най-дългият плувен маратон на Хавайските острови. През миналата година успешно покорих и северния канал – между Северна Ирландия и Шотландия. Имам опит на плуването в открити води. Досега винаги успявам в първия ми опит да постигна целта, която съм си поставил. За следващата година ми предстои преплуването на Протокът Цугару на японските острови, с което се надявам да завърша успешно седемте най-трудни маратона на планетата. Това сме планирали за месец юли.“

Маратонецът говори повече и каква е неговата мотивация да подобрява покорява нови върхове.

Спортът ме е научил, че когато си поставям цели и те са високи, аз трябва да не се отказвам от тях дори и по пътя да има множество трудности. Седемте най-трудно маратона на планетата, известни като Oceans Seven, се считат за най-голямото плувно предизвикателство в света на откритите води. Чест и привилегия за всеки един плувец да успее да ги завърши успешно, особено Ламанша, който се счита за родоначалник на всички маратони в света и е събитието, което е с най-голяма тежест от всички тях“, заяви Цанков.

Повече от гостуването на Цанко Цанков гледайте във видеото!

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#Цанко Цанков #"Денят започва"

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