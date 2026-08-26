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Откриха дрон на плаж във Варна (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Снимка: БНТ
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А във Варна тази сутрин беше открит дрон на крайбрежието, на брега на морето.

Дрон с дължина около 2 метра и ширина метър и половина беше изхвърлен от морето тази сутрин на плаж „Кабакум“ край Варна. На място е изпратена специализирана група на Военноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дронът не представлява опасност. Районът е отцепен и достъпът на туристи и граждани до него е ограничен.

Това е поредният подобен случай по Северното Черноморие. По информация на военните през последните дни морето е изхвърлило около шест дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украйна и в акваторията на украинското Черноморие. Специализираните екипи продължават работа по установяването на произхода и състоянието на открития дрон.

Сапьори от ВМС незабавно са обезопасили периметъра на плажа и са пристъпили към обезопасяването на апарата, който е с дължина от близо два метра. По техните думи, силният североизточен вятър и вълнението от 3-4 бала, са причина за честото изплуване на дронове по Северното Черноморие през последните дни.

Снимки: БНТ

Вижте още в прякото включване на Петко Петков

#брега на Кабакум #плаж #дрон #Варна

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